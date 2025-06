Así ha sido el regalo sexual de una soltera en su primera cita en 'First Dates'

El popular restaurante de "First Dates", conocido por ser el escenario de innumerables primeros encuentros, ha sido testigo de una situación particularmente llamativa y poco convencional protagonizada por una de sus comensales. Participar en este programa de citas a ciegas es, en esencia, un ejercicio de optimismo y esperanza, una especie de lotería emocional donde, como bien señalaba Fari, la participante en cuestión, solo hay dos resultados posibles: que surja la conexión deseada o que el intento quede en nada. Fari acudió al formato de Cuatro con una mentalidad abierta a ambos desenlaces, pero con una clara preferencia por el éxito, y con un elemento en su bolso que, sin duda, estaba pensado para allanar el camino hacia un final feliz y, sobre todo, pasional. Su llegada al programa ya anticipaba una personalidad directa y sin filtros, declarando con una franqueza desarmante la importancia capital que otorga a dos aspectos fundamentales de la vida: "El sexo para mí es muy importante. Esta vida se define en dos: la comida y el sexo".

Esta declaración de principios no solo sorprendió por su inmediatez, sino también por contrastar con el contexto cultural de origen de Fari, quien se definió a sí misma como "una chica liberada". Procedente de Ghana, en África, Fari es consciente de que su visión de la vida y, particularmente, su apertura respecto a la sexualidad, no siempre encajan con las normas y expectativas de su cultura de origen, la cual describió como "bastante cerrada", donde estos temas "no lo ven muy bien". Esta discrepancia cultural ha marcado su trayectoria vital y sus relaciones pasadas, influyendo de manera significativa en sus decisiones personales. Fari relató cómo, en el pasado, se vio envuelta en un matrimonio concertado por sus progenitores, una unión "por conveniencia", antes de poder elegir ella misma una relación basada en el amor. Este antecedente, una experiencia arraigada en una tradición donde "cuando llegas a la mayoría de edad, te dan a conocer al hombre con el que ellos piensan que te va a ir bien", y justificada con el proverbio africano que reza que "lo que tus padres ven sentados, tú no lo vas a ver aunque te subas a una montaña", parece haber reforzado en Fari la valoración de la libertad individual en todos los ámbitos, incluida la esfera sexual.

La franqueza de Fari y el peso de las tradiciones

La presentación de Fari en "First Dates" estuvo marcada por una transparencia poco común. Desde el primer momento, dejó clara su postura vital, anclada en una valoración explícita de la importancia del sexo como uno de los pilares fundamentales de la existencia humana, al mismo nivel que la alimentación. Esta perspectiva, que ella misma califica de "liberada", cobra un significado especial al contextualizarla dentro de sus raíces culturales. El relato sobre su origen "100% africano" y la descripción de la mentalidad conservadora predominante en su comunidad natal en Ghana, pone de manifiesto la distancia que Fari ha marcado respecto a ciertas tradiciones. Su pasado, que incluye la experiencia de un matrimonio orquestado por sus padres, ilustra vivamente el tipo de restricciones que ha tenido que navegar.

La explicación sobre el proceso de matrimonio por conveniencia en su cultura, donde los padres asumen la prerrogativa de elegir pareja para sus hijos basándose en su propia visión de lo que consideran "bueno" para ellos, y la cita del proverbio que acompaña esta práctica, pintan un cuadro de un sistema social donde la elección individual queda supeditada a la sabiduría y experiencia paterna. Es plausible inferir, aunque el texto no lo afirme directamente como causa-efecto, que esta vivencia personal y el contraste entre las expectativas culturales y sus propios deseos, han podido cimentar en Fari un profundo aprecio por la autonomía y la libertad de decisión, especialmente en asuntos tan personales como las relaciones amorosas y la expresión de la sexualidad. Su declaración sobre ser una "chica liberada" no es solo una etiqueta; parece ser el resultado de un camino personal de afirmación frente a las tradiciones que, en su caso, implicaron una renuncia a la propia elección en un momento crucial de su vida.

Un "botecito" con una intención muy clara

El momento de mayor sorpresa de la velada llegó cuando Carlos Sobera, el presentador del programa, notó que Fari llevaba consigo un pequeño recipiente, un "bote" con una apariencia "similar a una mermelada". Lo que para la mayoría podría haber sido un detalle sin importancia, para Fari era un elemento crucial de su estrategia para la cita. Sin rodeos ni ambages, la participante explicó el contenido y la finalidad del peculiar obsequio. Se trataba de "uno de los productos que se toman los hombres africanos para estar potentes sexualmente". La elección de llevar consigo este artículo, de "origen 100% africano" según sus propias palabras, respondía a una intención muy directa y, en el contexto de una primera cita, decididamente audaz.

Fari confesó haberlo llevado con el propósito de "agasajar a su cita con él" si la conexión entre ambos prosperaba y él resultaba de su agrado. La frase que acompañó a esta revelación no dejó lugar a dudas sobre sus expectativas: "Si me gusta, tenía pensado regalárselo. Va a haber tema". Esta afirmación, cargada de seguridad y un toque de picardía, resume la mentalidad proactiva de Fari, resumida en su propio lema: "No hay tiempo que perder y, oye, más vale prevenir que curar". La idea de ir preparada para un posible encuentro íntimo desde la primera cita, llevando consigo un producto destinado a mejorar la performance sexual de su potencial pareja, tomó por sorpresa a Carlos Sobera, cuya reacción fue de incredulidad, con los ojos "abiertos como dos platos de grandes dimensiones", reflejo de lo inusual y directo de la situación. La transparencia de Fari, aunque chocante para el presentador, ponía sobre la mesa desde el principio la importancia que ella da a la compatibilidad sexual.

El gesto de Fari de presentarse en una primera cita televisada con un obsequio tan explícito como un potenciador sexual masculino es, sin duda, un acto de audacia inusual. Refleja una personalidad desinhibida y una determinación por abordar la posible compatibilidad sexual de manera directa, sin rodeos, alineándose con su auto-definición como "chica liberada". Este comportamiento, aunque pueda resultar chocante para algunos, puede interpretarse como una manifestación extrema de la libertad que Fari valora, quizás como contrapunto a las restricciones experimentadas en su juventud con el matrimonio concertado. Su lógica de "más vale prevenir que curar" aplicada a la esfera íntima es una muestra de pragmatismo llevado al extremo, buscando asegurar que, si hay interés mutuo, no haya obstáculos para que "haya tema".

Sin embargo, a pesar de la seguridad inicial con la que Fari presentó su singular regalo y su intención, el relato del evento introduce un matiz humano y relatable. Justo después de la sorprendente revelación y la reacción de Sobera, el texto indica que Fari "se ha arrepentido rápidamente de no haber ocupado su bolso con cualquier otra cosa". Este cambio de parecer, esta repentina sensación de arrepentimiento por haber llevado y mostrado públicamente el controvertido bote, añade una capa de complejidad a su personalidad. Muestra que, a pesar de su franqueza y su espíritu "liberado", existe también una conciencia de las normas sociales y un posible pudor ante la magnitud de la revelación. Este detalle final humaniza a Fari, demostrando que, incluso en un programa diseñado para lo inesperado, sus acciones y su transparencia lograron sorprender a propios y extraños, dejando una anécdota memorable en la historia de "First Dates", un recordatorio de que las expectativas sobre una primera cita pueden ser tan diversas y sorprendentes como las personas que buscan el amor.