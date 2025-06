Pluto TV: así son los nuevos canales gratis

En un panorama mediático donde los servicios de streaming de suscripción como Netflix, Prime Video o SkyShowtime continúan ganando usuarios, existen alternativas que ofrecen entretenimiento audiovisual de forma completamente gratuita. Entre ellas destaca Pluto TV, una plataforma que no requiere registro ni pago alguno, sustentando su modelo en la inclusión de anuncios publicitarios. Conocida por su amplia variedad de canales en directo y contenido a la carta, Pluto TV se distingue por renovar constantemente su oferta, y para este mes de junio, ha anunciado la incorporación de cinco nuevos canales temáticos que prometen enriquecer su programación.

Estas nuevas adiciones cubren un espectro diverso de intereses, desde el cine y las series hasta el anime, pasando por la celebración de la diversidad y la pasión por el motor. La llegada de estos canales subraya el compromiso de Pluto TV por ofrecer contenido fresco y relevante a sus usuarios sin coste alguno, reforzando su posición como una opción atractiva para quienes buscan entretenimiento sin compromisos económicos. A lo largo de junio, los espectadores podrán explorar estas nuevas propuestas que se suman al ya extenso catálogo de la plataforma.

Novedades para los apasionados del cine y el anime

Uno de los lanzamientos más destacados es la colaboración entre Pluto TV y Sensacine, uno de los portales más reconocidos en el ámbito hispanohablante para obtener información sobre cine y series. Este acuerdo da lugar al canal Sensacine TV x Pluto, que se presenta como una fuente inagotable de contenido relacionado con el séptimo arte y las producciones televisivas. Los usuarios podrán acceder a una programación centrada en este universo, incluyendo probablemente tráilers, críticas, noticias y entrevistas, tal como ofrece el propio portal Sensacine. Según el anuncio, este canal tiene prevista su inauguración el 2 de junio de 2025, lo que sugiere una mirada a futuras incorporaciones, aunque la comunicación general lo enmarca dentro de las novedades de junio.

Junto a esta propuesta para cinéfilos, los seguidores del anime tienen motivos para celebrar el regreso de un canal muy esperado: One Piece. Después de haber estado disponible en el pasado y retirado posteriormente, la plataforma de streaming gratuito trae de vuelta la programación dedicada a este icónico anime japonés. Con más de 1.100 episodios emitidos y la serie aún en producción, 'One Piece' ofrece un vasto universo de aventuras protagonizado por Monkey D. Luffy y su peculiar tripulación pirata. Aunque no se especifica si Pluto TV emitirá la totalidad de los capítulos existentes, el retorno del canal garantiza horas de entretenimiento para los fans, con la promesa de más contenido que nunca.

Celebrando la diversidad en el mes del Orgullo

Junio es mundialmente reconocido como el mes del Orgullo LGTB+, un periodo dedicado a la celebración de la diversidad, la inclusión y la autoaceptación. Pluto TV se suma a esta conmemoración redoblando su apuesta por dar visibilidad y representación a las personas pertenecientes a la comunidad LGTB+. En lugar de lanzar una única propuesta temática, la plataforma ha decidido ofrecer dos canales especiales y temporales dedicados a esta causa, mostrando su compromiso con la celebración de las diversas identidades y sexualidades.

Por un lado, se lanza MTV Pride, un canal de tipo pop-up que estará disponible por tiempo limitado. Su programación incluirá una variedad de contenido relevante para la comunidad LGTB+, como documentales, programas musicales y series que aborden temáticas afines o que presenten personajes e historias representativas del colectivo. Paralelamente, Pluto TV Orgullo se centrará de manera específica en programas diseñados para celebrar la diversidad y ofrecer visibilidad al colectivo LGTB+, con un enfoque en contenidos que inspiren y representen la riqueza de identidades. Ambos canales estarán disponibles desde el 2 de junio hasta el 11 de julio, ofreciendo un espacio temático amplio durante más de un mes.

Contenido para los amantes del motor y otras novedades

El mundo del motor también tiene su espacio en las nuevas incorporaciones de Pluto TV. Para los aficionados a los vehículos y la competición, la plataforma estrena un canal temático temporal titulado Top Gear: Racing Icons. Este canal, que estará operativo desde el 23 de junio hasta el 7 de julio, se dedicará específicamente a programar episodios del famoso programa 'Top Gear' presentados por Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May, pero con un enfoque particular en los vehículos de carrera que se han convertido en verdaderos iconos dentro del sector. Aunque Pluto TV ya cuenta con un canal regular de 'Top Gear', esta versión temporal ofrecerá una selección curada centrada en el automovilismo de competición, un tipo de contenido menos recurrente en el canal principal, justificando así su naturaleza de pop-up con una duración limitada a un par de semanas.

Además de estos cinco nuevos canales, la oferta de Pluto TV para junio incluye otras novedades que refrescan la programación de canales ya existentes o amplían el contenido a la carta. Se suman nuevos episodios o temporadas de series como 'Mafiosa', que se podrá encontrar en el canal Pluto TV Series criminales; 'La hora de José Mota', disponible en Pluto TV Comedia Made in Spain; 'Los misterios de Murdoch', añadido al contenido a la carta; 'Ángel rebelde', que se incorpora a Pluto TV Telenovelas clásicas; y 'Geordie Shore', con nuevas entregas en MTV Geordies.

En resumen, Pluto TV refuerza su propuesta de entretenimiento gratuito para el mes de junio con una variada selección de nuevos canales temáticos que buscan satisfacer diferentes gustos e intereses de su audiencia, manteniendo su modelo de acceso libre a cambio de publicidad y confirmando su dinamismo en la constante renovación de su catálogo.