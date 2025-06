El futuro de la Kings

Como es habitual, Esport3 nos ofreció el domingo su dosis de partidos de la Kings, que pasa ahora por su apasionante Kings World Cup. Nunca he entendido mucho este 'boom', ni que marcas de prestigio lo secunden. Supongo que por el retorno, claro.

Ahora Ibai Llanos, promotor de la Kings, anuncia la creación de un club de fútbol-11 que empiece desde 4a catalana (última categoría actual del futbolcat) y pueda ascender hasta... quién sabe dónde. Curioso: quien se puso el primero en la lista para demostrar que el fútbol podía ser más atractivo con la Kings, ahora busca un hueco en el fútbol 11.

Seguro que Ibai no creará un club con los primeros once que se apunten y buscará un ascenso meteórico fichando a los mejores. Debe ser por eso que mi móvil lleva dos días recibiendo mensajes de Presidentes del futbolcat preguntándome si a sus futbolistas les lloverán propuestas y se marcharán gratis. Puede pasar. Esto ya ocurrió hace dos años cuando algunos de ellos se marcharon a la Kings pensando que encontrarían visibilidad, fama y pasta, pensando que el futuro del fútbol era la Kings. Y no.

Miren: 125 años de historia del futbol català merecen un respeto al pasado y a sus dirigentes. Ya hemos vivido episodios con algunos millonetis que vinieron a dar lecciones de cómo se gestiona exitosamente un club. Creo que Ibai en lugar de asesorarse se cansará, como del mundial de globos y otros inventos. Pero tiene mi respeto personal y mi admiración económica.

Un 10 para Jean Reno

Pasó por 'El hormiguero' el actor Jean Reno y soltó la frase de la semana: "Ser actor o cantante no es una cosa grande; ser cirujano y salvar vidas, sí lo es". Chim pum. Y cierro el círculo: la diversión, el entretenimiento e incluso hasta la difusión de la cultura es conveniente y necesaria; pero salvar vidas resulta imprescindible... para poder disfrutar de la diversión, el entretenimiento y la cultura. ¿Me explico?

Sergi López

Visitó 'La Revuelta' el actor de Vilanova i la Geltrú. Y Broncano (que estuvo de 10) le preguntó por su equipo de fútbol. Entre risas, López se enfadó: "Broncano, a veces pareces espabilado y luego preguntas de qué equipo soy". El showman le respondió: "No sé... igual eres del Espanyol". Y López se le rió en la cara. Quiso hacerse el gracioso y quedó como un sectario supremacista. ¡Qué decepción tuve! La pericofobia va en aumento. Pues adelante.