El 'share' son los padres

El estreno de este domingo en La 1 de la película rosa parecía un caballo ganador en términos de audiencia. Un servidor sospechaba que a tenor de los múltiples comentarios que había generado durante su estreno en la pantalla grande, 'Barbie' lo iba a petar en el 'share' televisivo. Además, durante la semana había gozado de una buena promoción, obligando incluso a Juan Carlos Rivero citar algún aspecto de la serie en mitad de la final de la Champions.

Yo creo que estas inserciones de autopromoción tienen poca consistencia porque nuestro cerebro está centrado en la emoción del relato y desconecta de cualquier detalle que no se centre en lo que pasa en el campo. Total, que al final la apuesta de 'Barbie' -acertada, para mí- no caló en quienes poseen el poder; o sea, los audímetros. Un 11 pelao, que está bien, pero no mata.

'El día del Señor', líder de La 2

Y de manera muy tranquila, adelantando por la izquierda a todos sus competidores, la transmisión de la Santa Misa se convirtió el domingo en el programa más visto de La 2, obteniendo un 7,2% de audiencia. Un 7,2% de media. Esa cifra, en La 2, es muy relevante y me atrevo a asegurar que cuántas cadenas firmarían por llegar a esa cifra en cualquier programa. La ceremonia se emitió a las 10:30 de la mañana, en directo y desde la Universidad de San Pablo, en Valladolid.

Aunque se trate de una cadena pública la que emite la ceremonia, el objetivo final siempre acaba siendo la audiencia. Aquí lo que me llama la atención en un negocio como este de la televisión, en el que cada décima de 'share' se lucha en el barro, es que un programa en el que TVE pone tan solo el personal (solo faltaría que la celebración precisara de alguna productora externa) y emite lo que ocurre en la celebración obtenga una audiencia como esta.

Ninguna aportación, ni una sugerencia, ni una reunión de contenidos, ni una escaleta, ni una entrada improvisada de nadie... Tan sólo un locutor, una voz en off a quien no vemos, al principio y al final de la transmisión. Nada especial... nada. Un 7,2%.

Que nadie descarte que a partir de estas líneas algún operador piense en imitar o en fotocopiar esto que funciona y adaptarlo a su cadena. Ya lo he apuntado más de una vez: "No hay mejor manera de ser original que seleccionar bien lo que se copia"; una cita del gran Manuel Martín Ferrand (Qepd).