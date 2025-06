La jugada de TEN.

"Atención, por favor: con el número 10 entra en el terreno de juego el canal TEN, sustituyendo al número 8, Gol Play". Creo que se trata de una interesante estrategia por parte de TEN que poco a poco va cuajando en el panorama audiovisual, y que además incorporará la emisión del aplaudido "Directo Gol", de Ricardo Rosety. Lo mejor es aclarar conceptos al telespectador: que cada día, a las 23 horas, se emita deporte, sin gritos ni estridencias, además de los goles, gratis y en abierto.

La familia de la tele

Hay quien sostiene que no hay nada comparado al amor de una familia. Es cierto. Existe quien apunta a que es mejor no fiarse ni siquiera de la propia familia, porque en poco tiempo la confianza se transforma en abuso. También es cierto. Y hay familias que entre ellas acaban a guantazo limpio y se retiran la palabra para siempre. Esta Familia de la Tele tiene todos los visos de acabar así: cruces de acusaciones (cosa que no ocurriría por primera vez) entre corporación, comité profesional de la casa, productora e integrantes del programa. Sería un buen programa, aunque creo que lo veremos en otra plataforma.

De momento, desde hoy La Familia ya va coja porque desaparece su segunda parte, cuando apenas tiene un mes de vida. Rectificar es de sabios; no calcular bien el encaje de esa verdulería en la cadena pública era de Primero de Programación.

Acuse de recibo

A partir de hoy y con una regularidad poco concreta; es decir: cuando me rote, en esta sección realizaré la relectura de algún apunte que ya haya escrito por aquí en función del retorno que haya tenido el artículo, sea desde la aportación de un lector, o que me haya despertado aportar una reflexión desde otro enfoque. Si lo concreto con un ejemplo quizás me explique mejor.

Cuando hace pocos días me referí a la supresión de la onda media de la radio por sus excesivos gastos de mantenimiento, un lector me advirtió de la necesidad de la pervivencia de la misma para las muchas zonas de la España vaciada, donde a duras penas se reciben un par de emisoras de FM.

Pues no le falta razón al lector. Imitemos y preguntemos pues a una parte de Europa cómo han solucionado el problema, dado que por allí también habrán latifundios donde la población, sin ser muy numerosa, también tiene derecho a sintonizar la radio. No apaguemos la voz nunca a las minorías y mejor que las tengamos presentes. Lo escribe un perico.