El Mel Gibson de Barcelona, rechazado en 'First dates': "Nunca había hecho tantas cobras a nadie..."

El restaurante del amor de 'First dates' ha abierto sus puertas este jueves a un soltero muy curioso que ha dejado confusos tanto a los espectadores como a su propia cita.

Mel tiene 46 años y es de Barcelona. Su nombre hace referencia al gran parecido que tiene, según asegura que le dicen sus amigos, con Mel Gibson.

Además, el soltero ha asegurado que su padre le conoce personalmente: "Es una larga historia, le conoce desde hace muchos años".

Una vida secreta

A pesar de que Mel no se ha mostrado nada receptivo ante las preguntas de Sobera sobre el tema del parecido con el actor, ha confesado al programa que su padre "era uno de los actores más importantes de la época del cine".

El soltero solo le ha contado al presentador vasco que él mismo había rodado una película de terror, "la más famosa que puede haber en el cine".

Sobera se ha mostrado confundido y algo molesto ante las reservas que mostraba Mel, pues no ha llegado a entender el porqué de tanto misterio: "Me estás empezando a resultar un tío sospechoso", le ha dicho.

Llega Patricia

Mientras Sobera y Mel intercambiaban sus primeras palabras, Patricia ha entrado al restaurante. La ilicitana de 41 años ha sorprendido al barcelonés: "Es mi tipo, porque me parece que el físico que tiene me acompaña bastante, es una persona que se cuida muchísimo."

Sin embargo, parece que a Mel no le ha acabado de gustar el hecho de que Patricia tuviese hijos: "Las chicas que vienen con hijos me parecen una mochila, si viene con uno es una riñonera", ha dicho de manera despectiva Mel.

Durante la cena, secretismo

La atracción no ha sido recíproca: a Patricia no le ha gustado físicamente el supuesto actor. Además, durante la cena, no ha entendido por qué llevaba con tanto secretismo su vida profesional: "No es una persona sincera porque no se ha abierto a mí. Creo que me oculta su vida personal y profesional, no me ha contado nada. Ha estado dando rodeos todo el rato", explicaba la cajera alicantina al programa.

Sin embargo, este no ha sido el momento más incómodo de la cita. Cuando la pareja de solteros se ha ido al reservado a tomar el postre, Mel ha intentado darle "un beso apasionado" a Patricia, quien se ha apartado de inmediato varias veces.

La ilicitana se ha mostrado muy molesta ante el programa, pues ha tenido que evadir muchos besos aun habiendo advertido a Mel que no quería: "Nunca había hecho tantas cobras a nadie...pero él ha seguido".

Mel y Patricia durante su cita en 'First dates'. / Mediaset.

Rechazo al Mel Gibson catalán

En la decisión final, Mel ha pedido una segunda cita con Patricia, pero la alicantina le ha rechazado plantándole cara: "En varias ocasiones me has buscado los labios y te he evitado. Ese momento me ha parecido una falta de respeto".

Ante este exabrupto, el barcelonés ha contestado sorprendido que qué se suponía que iba a hacer si tenía a "una chica guapa delante".