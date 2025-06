Carlos Latre se confiesa tras su salida de 'Tu Cara Me Suena': “Volvería cada día”

La reciente aparición de Carlos Latre en el programa 'Col·lapse' de TV3 ofreció una ventana a los sentimientos y motivaciones detrás de una de las decisiones más comentadas en el panorama televisivo reciente: su salida del exitoso formato de Antena 3, 'Tu cara me suena'. La conversación adquirió un tinte particular al ser conducida por su antiguo compañero de jurado en el mismo programa, Àngel Llàcer. En un ambiente de confianza, propiciado por la amistad que los une, Latre no esquivó las preguntas, desvelando las razones que lo llevaron a abandonar un espacio en el que, según sus propias palabras, fue inmensamente feliz.

La entrevista se produjo en un contexto especial, con Llàcer sustituyendo inesperadamente al presentador habitual, Ricard Ustrell. Este cambio permitió una charla íntima entre los dos excompañeros. Llàcer abrió la conversación con una pregunta sobre el interés mediático que había generado Latre recientemente, a lo que el humorista confirmó haber recibido peticiones de "muchísima gente". Al ser interpelado sobre por qué, entonces, había elegido 'Col·lapse' para hablar, Latre fue sincero, mencionando su aprecio por el programa, pero enfatizando que la razón principal era la oportunidad de estar con Llàcer, sabiendo que se sentiría "bien y a gusto". Esta declaración subraya la importancia de la relación personal en el momento de abordar un tema tan delicado como su salida de un programa de gran éxito.

El impulso de un nuevo reto

El eje central de la conversación giró inevitablemente en torno al motivo que llevó a Carlos Latre a dejar 'Tu cara me suena' tras trece años de participación. Ante la pregunta directa de Àngel Llàcer, el humorista ofreció una respuesta clara y concisa: "Lo dejé porque creí en 'Babylon'". Con esta afirmación, Latre vinculó directamente su decisión de abandonar uno de los programas más exitosos de la televisión española a su compromiso con un nuevo proyecto, 'Babylon Show', un espacio que presentó en Mediaset y que, desafortunadamente, tuvo una vida muy corta en parrilla.

Profundizando en esta elección, Latre compartió reflexiones sobre lo que representaba 'Tu cara me suena' para él. Lo describió como "probablemente el mejor programa de mi vida y donde he sido más feliz", un testimonio poderoso de su conexión emocional con el formato y el equipo. A pesar de este profundo afecto y de llevar más de una década en el programa, surgió una "otra cosa" –la oferta de 'Babylon'– que le presentó una oportunidad que sintió la necesidad de tomar. Explicó que su decisión estuvo motivada por el deseo de "probarme", de enfrentarse a un nuevo desafío profesional. Sin embargo, también admitió un componente de "ego" en su determinación, expresado en la aspiración de "Llegaré y partiré la pana" con este nuevo proyecto. Lamentablemente, la realidad de 'Babylon Show' no cumplió esas expectativas, una circunstancia que Latre resumió de forma rotunda en la entrevista con un claro "no fue así".

El balance del experimento y el anhelo de regreso

La experiencia con 'Babylon Show' resultó ser un proyecto fallido desde el punto de vista de la audiencia para Mediaset y para Latre. El programa fue retirado de la parrilla de Telecinco tras tan solo trece emisiones debido a sus bajas cifras de audiencia. Este desenlace contrasta con la ambición y el deseo de "partir la pana" que Latre había confesado sentir al aceptar el reto. Curiosamente, y según se desprende de información previa mencionada en el texto (su conversación con Jesús Calleja en 'Universo Calleja'), Latre había afirmado anteriormente no sentir 'Babylon' como un "fracaso". No obstante, en la entrevista con Llàcer, la admisión de que "no fue así" sí parece reflejar una aceptación del resultado no deseado, aunque el texto no profundiza en si esta nueva declaración matiza o contradice directamente su postura previa ante Calleja. En la conversación con Calleja, Latre atribuyó el "batacazo" a un "cúmulo de circunstancias", sugiriendo factores externos como el estreno de 'La revuelta' y la competencia directa con 'El hormiguero' en la franja horaria de su debut.

Más allá del balance de 'Babylon', la entrevista permitió a Carlos Latre expresar sus sentimientos actuales respecto a 'Tu cara me suena'. Dejó clara la nostalgia que siente por el programa, manifestando que "Añoro mucho 'Tu cara me suena'". Esta añoranza se tradujo en un deseo explícito y contundente de regresar: "Volvería cada día". Con esta declaración, el humorista castellonense no dejó lugar a dudas sobre su disposición y ganas de retomar su rol en el popular concurso de imitaciones. Sin embargo, el texto señala una realidad práctica: su silla en el jurado está actualmente ocupada por Florentino Fernández. Esta circunstancia introduce una incertidumbre sobre si la puerta de regreso para Latre podría abrirse en el futuro, a pesar de su manifiesto deseo. Las palabras de Latre en 'Col·lapse' pintan el retrato de un profesional que tomó una decisión audaz por ambición y deseo de superación, experimentó un resultado no esperado, y ahora mira con cariño y deseo de vuelta hacia el lugar que consideró su hogar televisivo durante más de una década.