Los entresijos del fenómeno 'Bola de drac' que desató la fiebre por el manga: "Fue lo que me hizo hablar catalán"

Hay muchos catalanes que no pueden leer estas tres palabras juntas sin tararear una canción: Llum, foc, destrucció!. Son los fans de 'Bola de drac', la mítica serie basada en el cómic de Akira Toriyama que marcó a toda una generación de jóvenes cuando llegó por primera vez a TV3 en 1990. ¿Pero por qué su protagonista, Son Goku, basado en una novela china del siglo XVI, se ha convertido en cultura pop catalana? Esta es la pregunta que trata de responder la nueva serie documental que estrena la plataforma 3Cat este viernes 30 de mayo, titulada precisamente como la canción que abría 'Bola de drac Z': 'Llum, foc, destrucció!'.

A lo largo de cuatro capítulos de media hora cada uno, este trabajo explora el impacto del anime en Catalunya, que daría lugar al crecimiento del interés por la cultura japonesa y a grandes eventos como el multitudinario Salón del Manga de Barcelona, todo un referente a nivel mundial.

Para ello se remonta a los inicios de TV3, con la llegada de series como 'Hola, Sandybell' (1984), 'Capità Harlock' (1985), 'Dr. Slump' (1987) y, ya en 1990, 'Bola de Drac'. Su desembarco no estuvo exento de cierta dosis de casualidad, como recuerdan en la docuserie los responsables de que el anime de Toriyama recalara en las pantallas de la tele catalana.

"Tuvimos visión, acierto y suerte", afirma Jordi Bistagne, distribuidor de 'Bola de drac' en España de 1989 a 1990. "Se compró como quien va al mercado a comprar huevos", reconoce por su parte Oleguer Sarsanedas, director de programación de TV3 desde 1990 a 1996.

Él mismo explica cómo su hijo de 9 años hizo que comprendiera el potencial de la serie que había adquirido sin haberla visto siquiera. El chico, que estaba hospitalizado debido a una operación, se enganchó a los dibujos y convenció a su padre de que tenían que hacerse con más capítulos.

La voz de Son Goku como narrador

No fue el único. "Recibimos un alud de cartas y llamadas de niños y jóvenes pidiendo más episodios", recuerda Sarsanedas en la docuserie, que cuenta como narrador con Marc Zanni, el actor de doblaje que ha sido la voz en catalán de Son Goku de adulto.

"He sido el padre de Shin Chan, he sido también Ranma, pero la serie que me cambió la vida fue 'Bola de drac'", explica Zanni, que en uno de los capítulos acude al mercado de Sant Antoni, que fue el epicentro de la 'songokumanía'. Allí, en los 90, la policía llegó a detener a jóvenes que hacían negocio vendiendo fotocopias de los personajes de la famosa serie, un suceso que sirve como ejemplo del fenómeno en el que se convirtió.

Un fenómeno que hizo que los responsables de Planeta de Agostini lucharan por conseguir los derechos del manga original, a pesar de las dificultades por entablar relación con la editorial japonesa: nadie entendía el japonés y solo podían contactar con ellos a través de un fax.

Inmersión lingüística

Esta es una de las múltiples anécdotas curiosas que destapa, con unas buenas dosis de humor, 'Llum, foc, destrucció!' de los entresijos que llevaron a triunfar a 'Bola de drac' en una cadena como TV3, que llevaba solo unos años de vida. Pero que vio claro que una serie como esta podía ser clave en la inmersión lingüística del catalán entre la población más joven.

"'Bola de drac' ha hecho más por la normalización lingüística que Pompeu Fabra"; "Fue lo que me hizo hablar catalán", aseguran varios fans del anime que aparece en la docuserie, que también cuenta con los testimonios de la productora de Toei Animation Hiromi Seki; la ilustradora Pilarín Bayés; Jordi Sánchez Navarro, director del primer Salón del Manga de Barcelona; Óscar Valiente, director general de Norma Editorial, y la actriz de doblaje Mònica Padrós, la voz de Son Goku de pequeño, entre muchos otros.

'Bola de drac Súper'

Caras conocidas como el dúo cómico Vengamonjas, Jair Domínguez y Els Amics de les Arts rememoran también momentos de su infancia a través de las aventuras de Son Goku, un personaje que sigue muy vivo en TV3. El próximo 6 de junio, el SX3 y la plataforma 3Cat estrenan, por primera vez en catalán, 'Bola de drac Súper'.

Más de 35 años después de la emisión de su primer capítulo en Catalunya, el 15 de febrero de 1990, 'Bola de drac' ha regresado recientemente a la cadena catalana y vuelve a estar en un gran momento: ya acumula más de 10 millones de reproducciones en 3Cat.