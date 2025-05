Melody contra el mundo

La cantante Melody ha gestionado su fracaso de la peor manera posible en el concurso de canciones más popular de Europa, con una rabia poco contenida y mostrando su escopeta para apuntar a todo bicho viviente. Mal. Muy mal.

Para empezar, criticó al organismo al que representaba y que le ha promocionado, Televisión Española. El hostión profesional que se ha llevado Melody tras el certamen eurovisivo es tan bestia como inesperado y sólo se explica con un titular claro: su mal perder. Hizo lo propio con un compañero de la cadena como David Broncano, y se excusó en un tema tan importante como la salud mental.

Porque además no es que haya perdido, porque esto lo hicieron 25 televisiones dado que todas buscaban el primer puesto; es que quedó antepenúltima, tan solo por encima de Islandia y San Marino.

No seamos ingenuos: aquí lo importante no es participar, sino quedar en el primer lugar; pero lo preferente es no hacer el ridículo, que es lo que hizo la cantante sevillana en el festival y en la surrealista rueda de prensa, en la que Melody mintió a la prensa, o igual no se leyó bien las normas, al asegurar que el contrato que le vinculaba a TVE no podía hacer declaraciones y valoraciones políticas, cuando dicha regla sólo hacía referencia a la letra de las canciones.

Melody fue egoísta se exculpó de su fracaso: “No me han dejado ser yo”, una frase que evidencia que en caso contrario lo hubiera petado. Incluso llegó a criticar al realizador del festival: “Hay planos en los que la bata de cola no se aprecia”. Sí. Seguramente por eso quedó antepenúltima.

Melody demostró un nulo compromiso con los derechos humanos y un desesperante y absurdo bienqueda ante la barbarie que se está cometiendo en Gaza. “No me corresponde a mí hablar de eso porque yo no soy política”. Y continuó: “Han pasado cosas que no quiero debatir”. ¿Para qué hace entonces una rueda de prensa? ¿Para promocionar su nuevo trabajo? Creo que es lo que intentó, sin conseguirlo.

Melody realizó afirmaciones de dudosa credibilidad -o como o mínimo a mí me cuesta creer- y sobre todo de discutible gusto buscando la carcajada y el aplauso fácil: “Me llamó Lady Gaga y me dijo pásate los puntos por el choco”. En fin…

Melody sigue siendo una buena artista, pero este traje de Eurovisión le ha venido tres tallas grande: antes, durante y después del festival.