Sonsoles Ónega contra Melody: "Revenida…"

Después de un periodo de ocho días de desconexión en Málaga junto a su familia, tras su participación en Eurovisión, la cantante Melody reapareció en RTVE para ofrecer las explicaciones que el público esperaba sobre su actuación y el resultado en el certamen musical, donde logró el puesto 24. En una rueda de prensa en Prado del Rey, la intérprete de ‘Esa Diva’ atendió a los diversos medios de comunicación presentes para abordar las especulaciones que habían surgido en las casi dos semanas transcurridas desde el festival. Melody afirmó sentirse orgullosa y contenta con su desempeño en el escenario eurovisivo. No obstante, señaló que consideraba que el resultado podría haber sido mejor si se le hubiera permitido tener una mayor participación en la toma de ciertas decisiones clave relacionadas con la puesta en escena. Explicó que, aunque valoraba positivamente la propuesta visual presentada, ella habría apostado por una puesta en escena "más potente". Aclaró que, una vez que ganó el ‘Benidorm Fest’, la candidatura pasó a ser responsabilidad de RTVE, y fueron ellos quienes tuvieron la última palabra sobre los aspectos de la representación.

Además de abordar su experiencia eurovisiva, Melody aprovechó su comparecencia para posicionarse públicamente sobre otros temas que la habían afectado recientemente. Uno de los puntos de tensión fue su ausencia en el programa ‘La Revuelta’ de David Broncano, una entrevista que, según se informa, estaba planificada desde hacía dos meses y que ella canceló. La cantante expresó su malestar por cómo se manejó su cancelación y los comentarios que, según ella, se realizaron en el espacio de Televisión Española. Aseguró que le había "dolido que gente de esta cadena haya hecho comentarios despectivos hacia mi persona". Subrayó la importancia de la salud mental y el descanso, especialmente tras días de "durísimos ensayos", y lamentó que "hay programas que se han reído" de su decisión de tomarse unos días para desconectar y estar con su hijo. Como consecuencia de este desencuentro, dejó claro que "ahora mismo" no tiene previsto acudir al programa de La 1.

La alusión directa a Sonsoles Ónega

Durante la misma rueda de prensa, y en medio de las explicaciones sobre Eurovisión y las críticas a 'La Revuelta', Sonsoles Ónega, la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3, también se vio envuelta en la polémica al ser aludida directamente por Melody. La mención surgió cuando un reportero de Antena 3 preguntó a la cantante sobre la posibilidad de volver a Eurovisión en el futuro, pero "aunque con otras condiciones". Esta pregunta, que tocaba un tema aparentemente recurrente o comentado previamente, provocó una reacción inmediata y llamativa por parte de Melody.

La artista de Dos Hermanas respondió al periodista con un comentario dirigido explícitamente a Sonsoles Ónega, utilizando un tono que el texto describe como un "sonado zasca". Sus palabras exactas fueron: "Para Sonsoles, que le encanta el erre que erre. Ay, mi Sonsoles, que le gusta...". Con esta expresión, Melody parecía sugerir que Sonsoles Ónega o su programa habían insistido de manera particular en el tema de las "otras condiciones" que ella querría para una hipotética futura participación en Eurovisión, y que esa insistencia le resultaba llamativa o molesta.

La inmediata respuesta de Sonsoles

Las palabras de Melody dirigidas a Sonsoles Ónega durante la rueda de prensa de RTVE no tardaron en tener respuesta. Estas afirmaciones no fueron bien recibidas por la presentadora de 'Y ahora Sonsoles', quien decidió abordar el comentario en directo durante la emisión de su propio programa. Sonsoles Ónega no tardó en defenderse de la acusación implícita de "erre que erre" o de insistir en el tema de las condiciones de Melody para Eurovisión.

La respuesta inicial de Sonsoles, tal como se recoge en el texto, fue: “Le tenemos que mandar los programas porque hemos dicho exactamente lo que ella ha dicho, las condiciones”. Con estas palabras, la presentadora daba a entender que su programa no había inventado ni insistido caprichosamente en el tema de las "condiciones", sino que simplemente se había limitado a reportar o hacerse eco de las propias declaraciones o exigencias que la propia Melody había manifestado previamente sobre lo que necesitaría para volver a considerar una participación en el festival europeo.

El fondo del desencuentro mediático

El cruce de declaraciones entre Melody y Sonsoles Ónega, detonado por la mención de la cantante en la rueda de prensa, revela un pequeño pero público desencuentro mediático. Por un lado, Melody parece sentir que el tratamiento que Sonsoles Ónega (o su programa) ha dado al tema de sus condiciones para un futuro regreso a Eurovisión ha sido insistente o le ha resultado molesto, manifestándolo con la expresión "erre que erre" y un tono un tanto irónico o paternalista ("Ay, mi Sonsoles, que le gusta..."). Por otro lado, Sonsoles Ónega defiende que la información que se ha manejado en su programa respecto a las "condiciones" no es más que un reflejo literal de lo que la propia Melody había declarado o sugerido anteriormente.

Este episodio subraya cómo las figuras públicas y los medios de comunicación pueden tener diferentes percepciones sobre el tratamiento informativo de un tema. Mientras que desde el programa de Sonsoles se ve como una simple labor de recoger y reportar las palabras de la protagonista ("hemos dicho exactamente lo que ella ha dicho"), Melody parece interpretar esa insistencia mediática como un seguimiento quizás excesivo o tedioso del asunto ("que le encanta el erre que erre"). La situación, aunque breve, pone de manifiesto las tensiones que pueden surgir entre los artistas y los programas de televisión, especialmente cuando se sienten expuestos o malinterpretados en el tratamiento de sus declaraciones o decisiones personales y profesionales.