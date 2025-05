Melody aclara su postura tras la rueda de prensa: "Estoy en contra de cualquier vulneración de los derechos humanos"

La cantante Melody ha aclarado este martes sus palabras durante la rueda de prensa de RTVE tras su paso por el festival de Eurovisión 2025. "Tal y como creo que quedó claro ayer en la rueda de prensa, estoy en contra de cualquier vulneración de los derechos humanos y en contra de cualquier guerra", ha compartido en sus redes sociales. "Me rompe el corazón ver como actualmente hay tantos conflictos armados en el mundo. Deseo la paz y mucho amor para todos", ha zanjado la artista sevillana en su perfil de Instagram.

Un discurso parecido al que pronunció durante el encuentro con los medios. “Por encima de todo, lo que más deseo en el mundo es que haya amor, que haya paz y que ojalá esos conflictos que hay en el mundo acabasen”, declaró la cantante durante su rueda de prensa este lunes.

Sin embargo, Melody prefirió no pronunciarse públicamente sobre la participación de Israel en el certamen: “Una vez que hice el Benidorm Fest se me exige por contrato no hacer comentarios políticos”, declaró. “Yo no voy a pronunciarme porque no soy política, soy artista y soy cantante. Eso que lo aclaren y hablen los políticos, que para eso se dedican a eso”.

Poco después, RTVE negó rotundamente esa afirmación. “RTVE aclara, ante las afirmaciones de la cantante Melody, que en ningún momento se ha prohibido por contrato a ningún representante de España en Eurovisión hacer comentarios políticos”, publicó la cadena pública en redes sociales. Además, puntualizó que “son las normas de la UER las que establecen que las canciones, y solo las canciones, no pueden incluir contenido político”.