¿Qué ha dicho Broncano de Melody? La respuesta a las declaraciones de la cantante

La cancelación de una aparición televisiva puede generar un simple cambio de planes en la parrilla, pero en ocasiones, como la que involucra a la cantante Melody y el programa 'La Revuelta' de David Broncano, puede derivar en un cruce de declaraciones públicas. Hace apenas una semana, se hacía público que Melody no acudiría a su cita con el espacio de Televisión Española, una ausencia que obligó al equipo a improvisar con otro invitado. Este contratiempo, al parecer, no fue bien recibido por la cantante, quien recientemente ha decidido expresar su malestar sobre cómo se manejó su ausencia y los comentarios que se realizaron al respecto en el programa. La situación escaló cuando Melody, durante una rueda de prensa, aludió directamente a lo sucedido y, de forma indirecta pero clara, lanzó una petición de disculpas hacia el equipo de Broncano. El presentador jienense, por su parte, se enteró de estas declaraciones en directo, durante la emisión de su programa, lo que provocó una reacción inicial de sorpresa y un posterior aplazamiento de su respuesta oficial.

Este lunes se presentaba como un día clave en RTVE, con una esperada rueda de prensa. Aunque gran parte de la atención mediática se centraba en otros temas, fue en este contexto donde Melody aprovechó para abordar el incidente con 'La Revuelta'. La jornada tuvo un giro adicional para la cadena pública, ya que horas después de la comparecencia de la cantante, RTVE emitía un comunicado desmintiendo aspectos de sus palabras sobre el conflicto entre Israel y Palestina, un tema que había generado controversia. Sin embargo, el foco de la reacción de Broncano se centró en las quejas de Melody sobre su programa, un asunto del que parecía no estar al tanto hasta ese mismo momento.

La petición pública de Melody y su malestar

Según la información recogida, Melody expresó en su rueda de prensa una clara postura sobre sus futuras apariciones en medios: "Voy a ir a los programas donde me respeten y me den mi sitio, pero siempre estoy abierta a unas disculpas". Esta afirmación, interpretada como una referencia directa a su experiencia con 'La Revuelta', venía acompañada de comentarios sobre su estado emocional tras "durísimos ensayos" y la necesidad de desconectar y estar con su hijo, aludiendo así a los posibles comentarios realizados en el programa de Broncano sobre su decisión de irse a casa. La sevillana parecía sentir que los comentarios realizados en el espacio de TVE, tras su cancelación de último momento, no habían respetado su situación personal o su salud mental, llevando a que sintiera que se "habían metido con ella". De ahí su mención a la posibilidad de aceptar disculpas, marcando una condición para futuras interacciones o apariciones.

La sorpresa de Broncano y la reacción en directo

La respuesta de David Broncano a estas declaraciones no se hizo esperar, aunque se produjo de una manera inesperada: en directo, mientras presentaba 'La Revuelta'. Fue Grison, uno de sus colaboradores, quien introdujo el tema, comentando: “La has tirado como Melody la pullita el otro día, ¿eh?”. La reacción inicial de Broncano fue de total sorpresa y desconocimiento. "¿Qué ha pasado?", preguntó extrañado, evidenciando que no estaba al corriente de lo que la cantante había dicho en su comparecencia. Grison y Ricardo Castella procedieron a ponerle al día, explicando que Melody "se ha enfadado" y que sentía que "nos hemos metido con ella". Broncano, visiblemente atónito, cuestionó con duda: "¿Se ha enfadado ella con nosotros?", a lo que Castella aclaró que, aunque enfadada, la cantante había dicho que "admite disculpas".

El presentador reaccionó con su habitual tono humorístico ante la inesperada noticia que recibía en directo, bromeando sobre la situación y la desventaja de no estar al tanto previamente: "¿Esto es cierto? Esto de no hacer el programa en directo... claro, vengo aquí y estoy vendido. Me ha dicho hijo de p*** y ahora no le puedo contestar", dijo entre risas, aunque Castella rápidamente matizó que Melody "ha sido educada". La conversación siguió en un tono distendido entre los colaboradores, incluso con Sergio Bezos añadiendo otra broma interna sobre invitarla a una boda, un tema ajeno al conflicto principal, pero que mostraba el ambiente con el que se tomó la noticia.

Aplazando la respuesta y manteniendo el humor

A pesar de la sorpresa y las bromas iniciales, David Broncano tomó una decisión pragmática respecto a dar una respuesta formal a Melody en ese momento. Conscientemente, optó por aplazar cualquier réplica contundente hasta el día siguiente. Su razón era clara y justificada: necesitaba ver o escuchar exactamente lo que la cantante había dicho en su rueda de prensa para poder responder con conocimiento de causa y no basándose únicamente en lo que le contaban sus compañeros en directo. "Luego lo miro y mañana digo algo", afirmó.

Broncano aprovechó para recordar que habían invitado a Melody al programa en varias ocasiones anteriores, incluso "antes de Eurovisión", y que cuando canceló "un rato antes" de la fecha prevista, ellos "no dijimos nada", salvo, como aclaró Castella, "un chiste sí". Este comentario sugiere que la reacción del programa a la cancelación fue mínima y quizás percibida de forma diferente por la cantante. El presentador continuó manejando la situación con humor, llegando a decir: "Perdonad, no estaba al tanto de esto. Es verdad que la podíamos invitar para que venga en esta onomástica, en ‘San Fadao’", una broma sobre el enfado de Melody, acompañada de una imagen cómica. A pesar de la situación, Broncano quiso dejar clara su postura personal hacia la cantante: "A mí me cae muy bien Melody". No obstante, reiteró su decisión de seguir el "modelo" de la televisión nacional en ciertos casos, posponiendo el "análisis" y la respuesta definitiva para el día siguiente. La expectación queda ahora en el aire, a la espera de conocer cuál será la réplica oficial de Broncano tras revisar las polémicas declaraciones de Melody.