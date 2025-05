Lo que comunica la Iglesia.

En sus primeros días de mandato, el recién nombrado Papa León XIV recibió al Cuerpo Diplomático acreditado en la Santa Sede. Al finalizar el acto, una de las primeras cosas que comunicó fue que "la base de la familia cristiana está fundada sobre la unión estable compuesta por un hombre y una mujer".

Miren. No tengo ningún interés en debatir, y menos en cambiar la opinión de la máxima autoridad de la Iglesia católica sobre lo que piensa. ¿Quién soy yo, sino una persona feliz con su vida y con su trabajo? Pero bueno. Si él lo piensa así, adelante.

Sin embargo, me permitirán que como ser humano, comunicador y heterosexual, sabedor de que por este mundo pasamos unos años, otros nacen, y después nos vamos, quiero apuntar que en una lectura en diagonal del Testamento, cuyos textos tienen una referencia temporal de hace más de dos mil años y que son la base de lo que comunica siempre la iglesia católica, que la sociedad de entonces nada tiene que ver con la de hoy en día. Y me atrevo a decir que la Iglesia ha sido una de las instituciones que menos se ha actualizado.

Porque cuando el Papa habla, lo hace también a la Iglesia, de la misma manera que ocurre cuando lo hace Collboni y el Ayuntamiento de Barcelona, Laporta o el Barça, Salvador Illa y la Generalitat, Díaz Ayuso y la comunidad de Madrid o tantísimos dirigentes. Lo que dicen, guste o no, lo hacen como representantes de las instituciones que representan.

Y esto que dijo León XIV sobre la familia cristiana es, como mínimo, para darle una vuelta. Ignoro si la curia romana o todo lo que envuelve a la Santa Sede es tan hermético como para prohibir referencia alguna a todo lo que no sea un matrimonio hetero y con hijos. ¿Los miembros de la iglesia no conocen a ningún homosexual cristiano que viva en pareja? Porque yo, si. Y van a misa poco, porque cuando lo hacen van sabiendo que se ponen la camiseta de un equipo que no les acepta. Y no se yo si en 2025 está la Iglesia para rechazar socios.

En Corintios 6:18-20 es el único tramo del evangelio en el que sin citar el término sexo se menciona explícitamente: "Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo". Dos cosas: está la iglesia como para señalar... Y otra: ¿esto lo dijo el Mesías? Estoy convencido que si bajara a la tierra se llevaría las manos a la cabeza.