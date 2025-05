Eurovisión 2025, en directo: Pedro Sánchez pide expulsar a Israel, polémica por el televoto y última hora de Melody

Melody cancela una entrevista pactada con Broncano en el programa La Revuelta

El presentador del programa La Revuelta de Radio Televisión Española, David Broncano, ha contado esta noche en su espacio, que la cantante Melody ha cancelado una entrevista que había sido pactada anteriormente. A su llegada a España, la artista eurovisiva ha comentado que: "No os preocupéis que me sentaré con vosotros, hablaremos", ha declarado a varios medios de comunicación que han acudido al aeropuerto y la han preguntado sobre si la política ha influido en el resultado. Así pues, la representante española en el Concurso de Eurovisión, que tras aterrizar en Málaga descansa en Dos Hermanas no tiene actualmente agenda prevista, solo el lanzamiento de la canción 'El apagón'para este viernes, y ofrecerá una próxima rueda de prensa aún sin concretar.