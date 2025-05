Jordi Évole se une a la polémica de Eurovisión 2025: "No amansará a la fieras"

El Festival de la Canción de Eurovisión, concebido históricamente como un evento de unión cultural a través de la música, se vio envuelto en una densa nube de controversia en su edición de 2025. Si bien la competición musical siempre genera pasiones y debates, este año la política y los conflictos geopolíticos tomaron un protagonismo inusitado, eclipsando en muchos momentos las actuaciones sobre el escenario.

La participación de Israel, en el contexto de la guerra en Gaza, se convirtió en el epicentro de las tensiones, generando llamadas al boicot y manifestaciones tanto dentro como fuera del recinto. Fue en este ambiente cargado donde tuvo lugar la final, con un resultado que, para muchos, reflejó más la polarización global que el mérito artístico. Jordi Évole, una figura conocida por su mirada crítica y su capacidad para generar debate público, no tardó en expresar su opinión, sumándose a la conversación y condensando el sentir de una parte significativa de la audiencia en un breve pero contundente mensaje.

La presencia de Israel en el festival fue objeto de un intenso debate desde semanas antes del evento. Las críticas se basaban en la incompatibilidad percibida entre los valores de paz y unidad que supuestamente promueve Eurovisión y la acción militar del país en el conflicto con Palestina. A pesar de las protestas de diversos colectivos, artistas y seguidores, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del evento, mantuvo su postura de que Eurovisión es un evento apolítico y que la participación de Israel era legítima según sus reglas.

Esta decisión, aunque alineada con precedentes de participación de otros países en situaciones de conflicto, no logró calmar los ánimos. De hecho, la tensión se palpaba, y las organizaciones de radiodifusión nacionales, como RTVE en España, se enfrentaron a la difícil tarea de navegar en un entorno minado. Se reportó que la UER emitió advertencias a las delegaciones para evitar cualquier mención explícita al conflicto, bajo amenaza de sanción. RTVE, en un gesto que buscaba equilibrar la presión y su compromiso con los derechos humanos, optó por un mensaje previo a la final en sus plataformas, declarando: “Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina”. Este comunicado, aunque sutil, evidenció la incomodidad y la necesidad de posicionarse, aunque fuera de manera indirecta, ante la gravedad de la situación.

La polémica que ensombreció el Festival

El telón de Eurovisión 2025 se alzó en un clima de tensión sin precedentes. Las semanas previas y los días del festival estuvieron marcados por las protestas y el debate ético en torno a la participación de Israel. La decisión de la UER de permitir que el país concurriera, a pesar de la intensa ofensiva militar en Gaza y la crisis humanitaria resultante, desató una ola de indignación a nivel internacional. Numerosos artistas, grupos activistas y seguidores del festival clamaron por la exclusión de Israel, argumentando que la presencia de un país involucrado en un conflicto de tal magnitud contravenía el espíritu de paz y hermandad que Eurovisión dice representar.

Sin embargo, la UER se mantuvo firme en su postura, clasificando la situación como no comparable a otras exclusiones históricas y reiterando que el festival es un evento para radiodifusoras, no para gobiernos. Esta postura, vista por muchos como la negación de la realidad política, no hizo sino avivar la controversia. Las delegaciones participantes se encontraron en una posición incómoda, algunas expresando su malestar de forma velada, mientras que otras se vieron silenciadas por las estrictas normativas y advertencias de la UER, que prohibían cualquier tipo de declaración o gesto político que pudiera aludir al conflicto. El mensaje de RTVE, mencionado anteriormente, fue un ejemplo de cómo algunas cadenas buscaron expresar una postura ética sin romper explícitamente las reglas, reflejando la presión y la polarización a la que estaban sometidas. La atmósfera en el recinto, según crónicas de la época, distaba de ser la habitual fiesta inclusiva, viéndose empañada por abucheos durante algunas actuaciones y una sensación general de incomodidad ante la disociación entre la música y la cruda realidad exterior.

El inesperado resultado y la reacción pública

Tras una noche de actuaciones, votaciones del jurado y el esperado televoto, el resultado final de Eurovisión 2025 ofreció una de las imágenes más comentadas de la edición. JJ y Austria se alzaron con la victoria, sumando un total de 436 puntos. Sin embargo, fue el segundo puesto el que acaparó gran parte de la atención: Israel, representado por Yuval Raphael, una superviviente del ataque de Hamás que añadió una capa adicional de emotividad y complejidad a su participación, quedó en segunda posición.

Lo sorprendente no fue solo el puesto, sino la forma en que lo consiguió: acumuló 357 puntos, una cifra muy elevada, principalmente gracias al televoto. Esto puso de manifiesto una clara división entre el voto de los jurados profesionales y el del público general en muchos países, donde la audiencia decidió apoyar a la candidatura israelí con gran fuerza. Este resultado fue recibido con sorpresa y, en muchos casos, con consternación, dado el contexto de la polémica previa. Para muchos, la alta puntuación obtenida por Israel en el televoto, a pesar de (o quizás a causa de) las llamadas al boicot, fue interpretada como un reflejo de la polarización política que había permeado el festival, donde el voto popular pareció tener en cuenta factores más allá de la mera calidad musical o escénica. La reacción en redes sociales fue inmediata y masiva, con miles de usuarios expresando su asombro, su decepción o su enfado ante un resultado que consideraban desproporcionado y que, a su juicio, legitimaba o normalizaba la situación política del país participante.

La crítica de Jordi Évole: música vs. realidad

En medio del torbellino de reacciones tras la final, la voz de Jordi Évole resonó con particular fuerza. Conocido por su agudeza y su capacidad para destilar la complejidad de los eventos sociales y políticos en frases concisas, el periodista catalán recurrió a su perfil en X (anteriormente Twitter) para comentar el resultado. Su tweet fue directo y cargado de significado: “Israel, 2º en Eurovisión. La música no amansará las fieras”. Esta frase, que rápidamente se hizo viral, capturó de forma magistral el sentir de una parte importante de la opinión pública, especialmente en España.

Israel, 2º en Eurovisión.

La música no amansará a las fieras. — Jordi Évole (@jordievole) May 17, 2025

Évole no criticaba la calidad musical de la propuesta israelí ni la actuación de la artista per se, sino que señalaba el fracaso del festival, como supuesto evento cultural y apolítico, para trascender la dura realidad del conflicto. Al afirmar que "la música no amansará las fieras", Évole parecía sugerir que, en un mundo marcado por conflictos tan graves, el arte por sí solo es insuficiente para pacificar o suavizar las tensiones políticas y sociales más profundas, representadas aquí por las "fieras". El hecho de que Israel, en el centro de la controversia, lograra un segundo puesto tan destacado –impulsado por el voto popular–, para Évole, era una prueba de que la política y las emociones asociadas al conflicto habían invadido y condicionado el evento de manera abrumadora, superando cualquier intento de mantener un enfoque puramente artístico o unitario.

La enorme repercusión de su tuit, con miles de respuestas, retuits y "me gusta", confirmó que su mensaje sintonizaba con una percepción generalizada: Eurovisión 2025 no fue solo un festival de música, sino un espejo de las divisiones y conflictos del mundo actual, y la música, por poderosa que sea, demostró no tener el poder de silenciar el rugido de esas "fieras". La intervención de Évole sirvió, así, como un potente resumen y una crítica mordaz a la ilusión de apoliticidad en un evento global que, en 2025, se vio irremediablemente atrapado por la realidad geopolítica.