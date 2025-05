¿Qué ha pasado en Eurovisión 2025? Las claves de la polémica con el televoto y del resultado de España

Austria se ha coronado este sábado en Basilea (Suiza) ganadora de la 69ª edición de Eurovisión gracias a JJ y su canción 'Wasted Love', donde ha hecho gala de su poderío vocal. Pero la final del famoso festival de la canción, donde Melody ha quedado antepenúltima, ha estado marcada, un año más, por la polémica. Sobre todo, debido a Israel, un país que lleva un tiempo siendo el foco de un encendido debate: ¿debería participar en un certamen que se considera a sí mismo apolítico con la masacre que se está viviendo en Gaza?

Este año, además, el televoto casi encumbra como vencedora a la representante israelí, Yuval Raphael, que en cambio no había sido demasiado bien valorada por los jurados profesionales. Aquí repasamos las claves que han marcado Eurovision 2025.

En las dos últimas ediciones de Eurovisión, el voto popular ha apoyado masivamente a un país: Israel. Ocurrió en 2024, cuando 'Hurricane', de Eden Golan, consiguió 323 puntos de votos del público, solo por detrás de Croacia, una de las grandes favoritas de ese año.

En 2022, en cambio, la gran beneficiada del televoto fue Ucrania. Su canción, 'Stefania', consiguió nada menos que 439 puntos por parte del público, lo que la llevó a la victoria por delante del Reino Unido (segundo) y de España, con Chanel (tercera). El público europeo demostró así su masivo apoyo a Ucrania frente a la invasión de Rusia.

En este 2025, 'New Day Will Rise', de Yuval Raphael, una artista que resultó herida en los atentados de Hamás del 7 de octubre, ha tenido 297 puntos del televoto, lo que ha convertido a Israel en el país con más apoyo en esta categoría. Eso le ha hecho aspirar a la victoria hasta el último segundo, aunque solo había obtenido 60 puntos del jurado.

Pero la mejor valoración de Austria por el jurado profesional (258 puntos) ha sido suficiente para coronarla ganadora, sumando los puntos del televoto (178).

En contrapartida a Israel está Suiza, que había sido la segunda mejor valorada por el jurado profesional con 214 votos, y que no recibió ningún punto del televoto.

En Eurovisión, hay varias formas de votar desde casa en la final. El público de los países participantes puede hacerlo a través de la app oficial del festival, de llamadas telefónicas, de SMS y de la web www.esc.vote. A través de esta última modalidad, los espectadores pueden votar hasta 20 veces por su país favorito.

Además, los países que no participan en Eurovisión también pueden dar su valoración. Sus votos se contabilizan como si fuesen un único país, y se les conoce como 'Rest Of The World'.