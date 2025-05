Eurovisión 2025, en directo: comunicado de RTVE, auditorio del televoto, reacciones y última hora de Melody

OPINIÓN | Eurovisión, Israel y RTVE

A pesar de la polémica la UER ha seguido defendiendo neutralidad del festival y ha prohibido hacer declaraciones explícitas, razón por la cual, después de que en la segunda semifinal los comentaristas españoles mencionasen a las víctimas palestinas de Gaza, amenazó con sanciones económicas si esos comportamientos se repetían en la final. A lo que, justo antes del inicio de la final RTVE, respondió desafiantemente con la emisión del mensaje ‘Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina’. Un mensaje que no solo entra en contradicción con la neutralidad política exigida por la organización de Eurovisión sino que alinea a los medios públicos españoles con la posición de su gobierno, militantemente pro-palestino, cuestionando así la independencia del gobierno exigida por la UER. Por no mencionar la decantación de los medios públicos en favor de uno de los bandos en conflicto y el olvido de las víctimas del bando israelí, entre ellas la propia representante en el concurso. Un olvido que el voto popular español posiblemente ha tratado de compensar otorgando a Israel la máxima puntuación.