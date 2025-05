Belén Cuesta: "A la hora de rodar 'Legado' no hemos tenido presente 'Succession'"

Puede que para Belén Cuesta (Sevilla, 1984) conocer a Los Javis fuera un antes y un después, ya que le dieron personajes tan potentes como los de 'Paquita Salas' y 'La llamada'. Pero su carrera está trufada de muchos otros títulos que la han llevado a convertirse en una de las actrices más conocidas del panorama artístico español: 'Kiki, el amor se hace', 'Bandolera', 'La casa de papel', 'Cristo y Rey', 'La trinchera infinita', que le valió el Goya a mejor actriz.... Ahora es una de las hijas de José Coronado en guerra con su padre en la serie de Netflix 'Legado'.

¿Su personaje, Yolanda, no es la hermana menos ambiciosa de 'Legado'?

Sí, es la que se toma la vida de otra manera, la más disfrutona, la que tiene menos anhelo del tipo de poder que se mueve en su familia. Pero no por ello es la que sufre menos.

Sin embargo, también se mete en el barro con actitudes cuestionables para salvar el negocio.

Lo que pasa es que se ha criado en esa familia y todos tienen puntos en común porque lo llevan en la sangre. Al final todos están cortados un poco por el mismo patrón porque es lo que han aprendido a hacer.

Dice que es la más disfrutona, ¿pero no es también la más cómica? Sobre todo por la peculiar relación que mantiene con su marido.

'Legado' es un drama, pero es también un 'thriller' político y familiar en el que se cuela un poco la comedia. Quizá en todos los personajes, pero sin duda Yolanda tiene ese punto. Ese desplome que está habiendo en el clan a ella se le junta con la crisis de los 40, de entender quién es y de saber qué quiere, que puede dar lugar a situaciones más cómicas y disparatadas.

¿Por qué nos gusta tanto ver que los ricos lo pasan mal?

Un poco de malicia habrá ahí... Lo que sí que está claro es que el espectador siempre ha disfrutado mucho metiéndose dentro de un núcleo familiar y viendo cómo se mueven los hilos y lo que pasa con sus relaciones, también en la literatura.

¿Tenían presente que iba a haber comparaciones con 'Succession' al tratarte también de una familia que tiene un emporio de la comunicación y hay un enfrentamiento entre padre e hijos por el negocio?

Era inevitable. Aunque es una serie que, teniendo de base las cosas que has dicho y que pasan en 'Succession' y en otras series, son tramas familiares y de poder que llevan existiendo hace mucho tiempo y que siguen estando presentes. 'Legado' ha querido distanciarse y tener otro punto de vista, hacerlo más nuestro y tener su propia esencia.

¿Le molestan todas esas comparaciones?

No, porque 'Succession' ya es de hace un tiempo y ha habido otras series también. Tampoco lo hemos tenido presente a la hora de rodar.

José Coronado, rodeado del resto de protagonistas de 'Legado' / Mirta Rojo / Netflix

¿Existe la posibilidad de que puedan rodar más temporadas de 'Legado'?

No lo sé... Para eso habría que hablar con Pablo Alén, Breixo Corral y Carlos Montero [los creadores y guionistas]. Aunque yo creo que sí...

Usted empezó a estudiar Derecho, como su padre y su hermano, ya que viene de una saga de abogados. ¿Pero tenía claro que no era lo suyo?

Intenté llevar las dos cosas a la vez, pero estudiar Arte Dramático requería mucho tiempo y decidí invertirlo en ello. Aunque Derecho siempre ha estado presente en mi familia y creo que puede ser muy apasionante.

¿Conocer a Los Javis fue un antes y un después?

Sí. Nos conocimos haciendo una obra en un sitio que se llamaba La Casa de la Portera, que era una especie de microteatro. Luego trabajamos juntos de camareros y ahí empezó todo.

Ahí surgió su personaje de Magüi en 'Paquita Salas'. ¿Le gustaría recuperarlo?

Me encantaría. Sobre todo por el rodaje, porque hacer algo entre amigos siempre es más fácil y gustoso.

Belén Cuesta, en la tercera temporada de 'Paquita Salas'. / TAMARA ARRANZ

¿En aquel momento se podían imaginar dónde llegarían unos años después?

Para nada. Seguimos siendo amiguísimos y es muy bonito recordar cómo ha sido la carrera de todos, es una historia muy especial desde nuestros comienzos en el hall del Teatro Lara con 'La llamada' hasta hoy. Me emociona ver lo bien que les va y la importancia que tienen Los Javis en el audiovisual.

Hace tiempo que no trabajan juntos. ¿Le apetece?

Claro, sin duda.

¿Cómo se le dan los 'castings'?

Me pongo muy nerviosa. Hacer pruebas siempre te pone muy vulnerable. A veces haces el 'casting' con el director o con un compañero que ya está en el reparto e intento tomármelo como un rato de trabajo, como una suerte de poder trabajar con ellos más allá de que luego salga el proyecto o no. Que te den un personaje depende de tantas cosas... Siempre salgo de los castings dándole vueltas y pensando si lo he hecho bien, si no tendría que haber hecho otra cosa... Bueno, al final son entrevistas de trabajo.

Con su trayectoria y un Goya, ¿ha llegado un punto en el que le llegan personajes pensados ya para usted?

Sí que llegan alguna vez porque a lo mejor ya has trabajado con esa persona o porque el director ya te ha imaginado ahí. Pero a mí no me parece mal hacer pruebas, casi que me da seguridad porque también se trata de hacer el ejercicio de ver si yo me veo en esa piel o no. Si no hay una prueba al menos tiene que haber un cierto diálogo con el director para entender el papel.