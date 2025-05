¿Bajó la audiencia de Eurovisión en España durante la actuación de Israel?

El Festival de Eurovisión genera anualmente un gran interés en España, y la edición de 2025 no fue la excepción, al menos en términos de audiencia televisiva. A pesar de que la representación española, a cargo de Melody, no obtuvo un resultado destacable en el escenario, quedando en la antepenúltima posición con solo 37 puntos sumados entre el jurado y el televoto, la retransmisión de la Gran Final por RTVE se consolidó como un éxito de seguimiento.

Las cifras generales de la gala reflejaron el atractivo perdurable del certamen musical para el público español, alcanzando datos notables que demuestran su capacidad para convocar a millones de espectadores frente a la pantalla. Sin embargo, un análisis más profundo del comportamiento de la audiencia minuto a minuto revela que no todos los momentos de la gala mantuvieron el mismo nivel de atención, especialmente en un año marcado por una fuerte controversia política.

La Gran Final de Eurovisión 2025 en La 1 de RTVE logró una impresionante cuota de pantalla del 50,1%, lo que se tradujo en una media de 5,884 millones de espectadores a lo largo de sus aproximadamente cuatro horas de duración. Estas cifras no solo ratifican el evento como uno de los más vistos del año, sino que también representan una mejora significativa respecto a la edición anterior. El share de 2025 superó en 8,3 puntos al obtenido en 2024, cuando Nebulossa representó a España. Además, se acercó de manera notable al registro de 2022, el año del fenómeno Chanel Terrero, que con un 50,8% alcanzó el mejor dato de audiencia para Eurovisión desde 2008. Este rendimiento general subraya la salud del festival en España como evento televisivo masivo, atrayendo a una audiencia amplia y diversa.

Un éxito general con foco en ciertos demográficos

El informe detallado de audiencia elaborado por Dos30' con datos de Kantar profundiza en el perfil del espectador de Eurovisión 2025 en España, mostrando la capacidad del evento para seducir a diferentes segmentos de la población. La final demostró ser hegemónica tanto entre hombres como mujeres, aunque con una ligera prevalencia del público femenino, que representó el 52,1% del total frente al 47,8% masculino. El festival no encontró rival en ninguna franja de edad, destacando su arrollador éxito entre los públicos más jóvenes: alcanzó un impresionante 69,6% de share entre los espectadores de 13 a 24 años, un 67,8% entre los adultos jóvenes de 25 a 44 años, y un muy alto 68% entre los niños de 4 a 12 años.

Geográficamente, la retransmisión tuvo un rendimiento excepcional en poblaciones de tamaño medio y grande, registrando un 55,9% de share en ciudades de entre 50.000 y 200.000 habitantes y un 51,8% en aquellas con más de 200.000 habitantes. Por comunidades autónomas, Madrid lideró la audiencia con un 55% de cuota, seguida de cerca por la Comunidad Valenciana (54,8%), Aragón (53,5%), Castilla y León (52%), Navarra (51,6%) y Asturias (50,6%), todas por encima de la media nacional. Aunque otras regiones como Cataluña, Andalucía o el País Vasco estuvieron ligeramente por debajo del promedio, las cifras generales confirman la amplia penetración del festival en todo el territorio español. El éxito se extendió al target comercial, considerado clave por los anunciantes, donde Eurovisión arrasó con un 65% de share, demostrando su valor para el mercado publicitario.

El misterioso bajón durante la actuación israelí

A pesar del sólido desempeño general de la audiencia, el análisis del minuto a minuto de la transmisión reveló un patrón inusual y significativo. La curva de audiencia, tanto en número de espectadores como en cuota de pantalla, mostró un crecimiento constante y progresivo durante la media hora inicial de la gala, que incluyó las tres primeras actuaciones de la noche. Sin embargo, este ascenso se vio abruptamente interrumpido. Alrededor de las 21:31 horas, coincidiendo precisamente con la aparición en el escenario de la representante de Israel, Yuval Raphael, se produjo un "pronunciado bajón" en ambos parámetros. Esto indica que, en ese momento específico, un número considerable de espectadores españoles decidió cambiar de canal o dejar de ver la retransmisión.

Lo más relevante de esta caída de audiencia es que, según el informe, "se repite una desconexión que ya tuvo lugar en 2024, cuando el público también descendió durante el turno israelí". Este patrón recurrente sugiere que el descenso no es aleatorio ni meramente técnico, sino que está relacionado directamente con la actuación de Israel. Dado el contexto de la intensa polémica que rodeó la participación del país debido al conflicto en Gaza, es plausible interpretar este "bajón" como una manifestación del sentir de una parte de la audiencia española, que optó por no presenciar la actuación en señal de protesta o rechazo ante la situación política. Aunque el informe no cuantifica la magnitud exacta de la caída en número de espectadores en ese minuto, el calificativo de "pronunciado" y la observación de que afecta a ambos parámetros (espectadores y cuota) confirma que fue un evento estadísticamente relevante dentro del transcurso de la gala.

Recuperación y picos de interés posterior

La desconexión observada durante la actuación israelí fue, sin embargo, un fenómeno momentáneo dentro de la evolución general de la audiencia. Pocos minutos después de que finalizara esta intervención, la curva de espectadores y cuota de pantalla se invirtió por completo, mostrando una recuperación rápida y significativa. De hecho, el público volvió a aumentar hasta alcanzar el mayor pico de audiencia registrado durante la ronda de actuaciones. Este pico, como era previsible y deseado por RTVE, se produjo durante la actuación de la representante española, Melody. En ese instante, la actuación de "Esa diva" logró captar la atención del 51,3% del público, alcanzando la cifra de 6,271 millones de espectadores, superando así la media de la gala y demostrando el tradicional interés que genera la candidatura propia.

Aunque el momento de Melody fue el pico durante las actuaciones, el minuto más visto de toda la final de Eurovisión 2025 en España se ubicó posteriormente, a las 00:21 horas, coincidiendo con el punto álgido de las votaciones. Este dato es común en Eurovisión, ya que el suspense del recuento de puntos suele ser el momento de mayor expectación para la audiencia. No obstante, la rápida recuperación de la audiencia tras el bajón durante Israel y el posterior pico durante la actuación española confirman que la "desconexión" fue un evento puntual relacionado con un segmento específico del programa, y no una pérdida de interés general en el festival. El patrón de audiencia de Eurovisión 2025 en España, por tanto, combina un éxito rotundo en cifras generales con un comportamiento micro que sugiere que la controversial participación de Israel sí tuvo un impacto detectable en los hábitos de visualización de una parte del público español, aunque este impacto fue localizado y no empañó el excelente rendimiento total de la retransmisión.