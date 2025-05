¿Por qué Israel participa en Eurovisión y Rusia está vetada?

Con su sonrisa angelical y una canción sobre el amor no correspondido, el contratenor JJ de Austria ganó la madrugada del domingo el popular concurso de Eurovisión de 2025 en Suiza. Pero muy cerca estuvo Israel de arrebatarle el primer puesto con "New Day Will Rise", una apuesta de la cantante Yuval Raphael, tras un aplastante ascenso durante el televoto, en el que se llevaron 297 puntos.

La participación de Israel ha generado mucha controversia y ha marcado las horas previas y posteriores a la final de Eurovisión en RTVE. La UER envió este sábado una advertencia a la televisión pública española por recordar las víctimas del conflicto en Gaza durante la segunda semifinal del certamen, donde también les amenazaron con sanciones económicas en el caso de que se volviera a mencionar durante la final.

¿Por qué participa Israel?

A muchos telespectadores les ha sorprendido que Israel participe en un concurso organizado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER), pero Eurovisión no es exclusiva para países pertenecientes a la UE, y este país asiático está afiliado a la UER, por lo que participa en el Festival de la Canción desde 1973. De hecho, ha ganado el concurso en cuatro ocasiones: dos consecutivas en 1978 con 'A-Ba-Ni-Bi' y 1979 con 'Hallelujah', la tercera en 1998 con 'Diva' y la última fue en 2018 con 'Toy'.

También Australia o algunos países europeos fuera de la UE como Suiza o Inglaterra han participado en Eurovisión. Por otro lado, Rusia sí fue expulsada del certamen tras la invasión a Ucrania, aunque la UER lo hizo por actuar como instrumentos de propaganda de Putin y no por la propia guerra, ya que se definen como un programa "apolítico", algo que han recordado a RTVE por sus declaraciones durante la semifinal.

Todo apunta a que Israel no será excluida del Festival de la Canción, aunque RTVE sí pedirá abrir un debate sobre si los conflictos bélicos condicionan el televoto. Varios países también van a hacer la misma petición, ha señalado este domingo RTVE en un comunicado. Además, la delegación española pide saber cómo se ha distribuido el voto español; "es decir, cuántos votos recibió cada país en España", ha añadido.