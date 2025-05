¿Quiénes son KAJ, los favoritos de Eurovisión 2025 que ven "peligrosa" a Melody?

El Festival de Eurovisión 2025 alcanza este sábado su desenlace con 26 de los 37 aspirantes iniciales, entre ellos la gran favorita al triunfo desde el principio, Suecia.

Desde hace semanas, las casas de apuestas dan como gran favorito al grupo KAJ, que en realidad es finlandés, con su videoclip homenaje al arte de la sauna. Interpretará su canción en una lengua nativa, en este caso un dialecto entre el finlandés y el sueco, algo que no sucedía desde 1998.

KAJ, una banda finlandesa que representa a Suecia y que está formada por Kevin Holmstrom, Axel Ahman y Jakob Norrgard, espera que su tema "Bara bada bastu" ("Haced un sauna") haga reír al público.

Los suecos KAJ acuden a Eurovisión con un tema extraño en la historia de este país por su apuesta decidida por el humor y un estribillo muy fácilmente coreable con 'Bara bada bastu' y porque esta vez no cantarán en inglés, sino en un dialecto sueco.

"España es muy potente"

Además, en una entrevista en VerTele apuestan por Melody como una de las favoritas para Eurovisión. "En la PreParty de Madrid tuve la sensación de que España es muy potente. Es una gran canción, tiene un estribillo muy bueno que todo el mundo puede cantar, y creo que va a crecer", dijo Kevin Holmstrom. "Melody es muy peligrosa realmente", añadió Axel Ahman.

KAJ, de Suecia 🇸🇪, toma el relevo de Marcus & Martinus con "Bara Bada Bastu", una canción festiva y humorística que rinde homenaje a la tradición de la sauna nórdica. 🧖#EurovisiónRTVE #Eurovision2025



⭕ https://t.co/RoQyV92Qww pic.twitter.com/lOIUwEmdOw — La 1 (@La1_tve) May 13, 2025

Su pase debería ser muy fácil, pues sus principales rivales al triunfo no están en esta semifinal, salvo quizás por el caso del belga Red Sebastian, quinto en los pronósticos con 'Strobe Lights', su base de techno y su melodía más en la sintonía de The Communards o Years and Years.