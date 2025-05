Juanra Bonet: "En ‘Traitors’ hago un trabajo más de actor que de presentador"

La experiencia de Juanra Bonet (Barcelona, 1974) como presentador de concursos de televisión está más que ratificada, después de haber estado al frente de formatos de éxito como ‘Boom’ y ‘¿Quién quiere ser millonario?’. Hasta ahora no había tenido que combinar esta faceta con la interpretación, pero con su último proyecto se abre un nuevo universo televisivo. El comunicador catalán se convierte en un personaje más del programa ‘Traitors España’, el nuevo juego de rol en vivo del ‘prime time’ de Antena 3.

¿Había visto ‘Traitors’ previamente [cuenta con más de 30 adaptaciones en distintos países]?

Sí, lo había visto en Max presentado por Sergio Peris-Mencheta y me enganchó muchísimo. Por suerte, estaba en una plataforma y podía ver un capítulo tras otro. Aquí habrá que sufrir hasta la semana siguiente. Este programa dará juego, será disfrutable y lo podrás comentar con la gente. Me gustaría recuperar esa magia de la televisión de hablar de los programas al día siguiente.

¿Qué ingredientes tiene ‘Traitors España’ que no tiene otro programa de la televisión?

Tiene lo mejor de los ‘realities’, porque tiene verdad y pasión. Tiene lo mejor de los concursos, con pruebas espectaculares de fuerza, inteligencia y destreza. Y tiene lo mejor del ‘thriller’, con esa sensación de estar todo el tiempo intentando descubrir quién es el asesino o decidir si quieres que le pillen, ver cómo mete la pata, cómo se esconde, qué trama y quiénes se alían. Esos tres géneros, el reality, el concurso y el thriller, se unen y dan un formato nuevo.

¿Cuál es la mecánica del concurso?

Los concursantes son fieles o traidores y hay que descubrir a los traidores. Hay pruebas para ganar más dinero, hay pequeños retos en los que los jugadores deben decidir si ganan dinero o luchan por una ventaja individual, más egoísta. Por la noche tenemos un destierro y de madrugada, mientras todos duermen, un asesinato de los traidores.

¿Cómo son los concursantes?

Ellos traen una estrategia pensada sobre cómo van a jugar y con la predisposición a echar una partida, no a buscar el dinero. Los 18 son personas que conocen el juego y el programa. De cara al espectador, yo lo agradezco, porque estoy viendo a gente disfrutando desde el primer minuto.

¿Hubo mucha rivalidad?

Como espectador, verás a gente que está sufriendo, traicionándose, con deslealtades, puñaladas por la espalda, mentiras, conspiraciones... Pero eso es un juego, después son tan amigos y no se arrastra a la vida real, a pesar de que ahí es totalmente cierto. Una cosa muy bonita que me di cuenta a lo largo de los días era que estábamos viendo a adultos jugando como niños. Con toda la pasión, toda la verdad y toda la intensidad con la que juega un niño en el parque. Pero cuando acaba el juego, todos son tan amigos.

El presentador Juanra Bonet y los 18 concursantes de 'Traitors España' / ATRESMEDIA

¿Cómo consiguieron que los participantes entraran dentro del juego y se olvidaran de las cámaras?

Le dimos verosimilitud haciendo una toma única de todo. Que en ningún momento ellos tuvieran la sensación de que es una ficción televisiva que repetimos por cambiar de planos o porque no ha funcionado el dron. Éramos muy radicales con la toma única para que ellos tuvieran la sensación todo el tiempo de que están viviendo una experiencia real en vivo. También la grabación se correspondía con el tiempo real del programa, que empieza con un desayuno y acaba con un asesinato de madrugada. Nosotros grabábamos desde la mañana hasta la noche un programa.

¿Cuál es su papel en todo esto?

Soy más un personaje que un presentador. Tengo toda la información, algo que no me había pasado nunca en ningún programa, entonces tengo que tener mucho cuidado con cómo hablo, cómo me muevo, a quién me dirijo, a quién señalo, cuándo carraspeo y a quién interrumpo cuando habla, porque todo se puede mal interpretar o, peor, bien interpretar.

¿Podría ser un jugador más?

No, es muy peligroso. Casi que prefiero ser ácido y cruel que juguetón.

Ejerce un rol muy diferente del que suele ejercer en los programas que presenta.

He hecho un trabajo más de actor que de presentador. Las charlas que he tenido con la directora han sido más de tono, de cadencia, de personaje, de cómo me dirijo o cómo no me dirijo. Nadie me decía dónde estaban las cámaras porque nunca las miraba. Un presentador es un intermediario de lo que ocurre. En ‘Traitors’, soy un personaje más de la ficción.

¿Qué puede aportar un formato como este a la televisión actual?

Es verdad que la nostalgia funciona muy bien muchas veces y que queremos volver a ver algo que en su momento nos hizo felices. Y eso a mí me gusta mucho, pero necesitamos de vez en cuando algo nuevo que nos vuele la cabeza. Creo que ‘Traitors’ es algo muy nuevo y que vuela muchas cabezas como ha demostrado en todo el mundo.

Aterriza en el ‘prime time’ en un momento de lucha de audiencias entre cadenas de televisión. ¿Cómo lo afronta?

Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho. Creemos que son ocho programas impecables que no tienen ni un pero. Ha sido un trabajo muy duro, pero el resultado creemos que está a la altura de los estándares internacionales de lo que pide el programa y de lo que pedía la cadena. La prueba es que la cadena ha demostrado una confianza en lo que ha visto inmensa. Estamos todos convencidos de que se ha hecho algo muy bien hecho. Pero se va a poner un día a una hora. No sabemos qué va a pasar por la mañana, por la tarde, al día siguiente, el día anterior o lo que hará la competencia, que es fantástica y tiene formatos increíbles. Ahí ya estamos vendidos.