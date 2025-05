Dos solteros liberales de Barcelona chocan en su cita de 'First dates': "Hay cosas que resbalan..."

Este lunes, 'First dates' abría sus puertas a dos comensales preparados -o no tanto- para encontrar a su media naranja. El espacio televisivo de Cuatro recibía en primer lugar a Raúl, un soltero de Barcelona de 51 años que, después de dejar claro que no quería enamorarse porque le daba miedo pasarlo mal, reconocía que había acudido al programa solo a por "afecto y cariño".

El catalán le ha explicado a Carlos Sobera que su prototipo es una mujer que "entienda el mundo liberal", es decir, que no haya mentiras entre ellos y que ambos tengan libertad para hacer lo que quieran.

Raúl ha reconocido que en el amor tradicional siempre llega un momento donde la persona deja de atraerle y pierde el 'feeling': "Es monótono", asegura.

Ambos del ambiente liberal

La soltera que estaba a punto de entrar por la puerta era Sonia, de 52 años y también de la capital catalana. Al parecer, ambos coincidían en la importancia de la libertad en la pareja, pues Sonia estaba dispuesta a tener una pareja abierta: "Si estás conmigo es porque quieres", sentenciaba la soltera, mientras fantaseaba con un hombre que la besara hasta dejarla "sin aliento".

Las primeras impresiones de la pareja no han sido las más acertadas. Sonia se esperaba un hombre "más varonil" y el perfil de Raúl no encajaba en lo que ella buscaba. Además, a la soltera le ha hecho gracia el hecho de que Raúl le explicase "en clave" su poco habitual forma de relacionarse, cuando ella llevaba "más de 30 años" siendo una mujer del ambiente liberal.

Raúl y Sonia en su cita de 'First dates'. / Mediaset

Planes futuros

Al parecer, la pareja tampoco coincidía mucho a la hora de plantear las vacaciones: mientras que a Raúl le apasiona -e incluso lo considera "una adicción, una enfermedad"- ir cada verano a Cap d'Agde, un complejo turístico de la costa francesa, Sonia no entendía cómo podía pasar el verano en una "urbanización masificada".

Aunque Raúl admitía haberse relajado al darse cuenta de que Sonia no le iba a juzgar por cómo es ella, el soltero no veía claras algunas de sus opiniones: "Hay cosas que resbalan, hay que hablar más", aseguraba Raúl al programa. El soltero no entendía cómo su cita solo era del ambiente liberal cuando estaba soltera, y no en pareja.

El juicio de Sonia

Lo cierto es que Sonia sí ha acabado juzgando al soltero, ya que ha asegurado al programa que Raúl no cree que busque una pareja, "sino una compañera liberal para poder acceder libremente a todo el ambiente. Busca esa compañera con la que llevarse bien, pero más como un pase para disfrutar el concepto de pareja liberal dentro del ambiente", repetía la barcelonesa, mientras explicaba que los hombres solteros no son a menudo bienvenidos en el ambiente.

Mientras tanto, ella aseguraba que, cuando está en pareja, no necesita del ambiente liberal: "en mi mentalidad, la pareja y el ambiente liberal están reñidos", algo que no le acababa de encajar a Raúl.

"El tiempo dirá"

A pesar de tratarse de dos solteros con ideales parecidos en cuanto a la manera de relacionarse, la pareja ha chocado en su concepto de "amor libre". Raúl ha admitido que la cena le había generado muchas preguntas que le gustaría resolver, por lo que el soltero ha propuesto a Sonia volverse a verse.

Sin embargo, la soltera no pensaba lo mismo y tenía clara su respuesta. Sonia le ha ofrecido a Raúl volver a coincidir para tomar algo y hablar, pero... "el tiempo dirá", ha concluido la catalana.