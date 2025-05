¿En qué puesto y a qué hora actuará España, con Melody, en la final de Eurovisión?

Este sábado 17 de mayo, el escenario del St. Jakobshalle de Basilea (Suiza) acoge la final de Eurovisión, que se podrá ver en La 1 de TVE a partir de las 21.00 horas. En ella compiten 26 países: los clasificados en las dos semifinales, los miembros del 'Big Five' (España, Italia, Reino Unido, Francia y Alemania) y el país anfitrión, Suiza.

Melody, la representante española, participará en la primera mitad de la gala cantando 'Esa Diva'. Lo hará en el sexto puesto, en torno a las 21.35 horas, después de Lituania, al igual que el año pasado, y antes de Ucrania. El noruego Kyle Alessandro será el encargado de abrir la gala y Shkodra Elektronike de Albania, cerrará la 69ª edición del festival.

Las actuaciones irán en este orden: Noruega, Luxemburgo, Estonia, Israel, Lituania, España, Ucrania, Reino Unido, Austria, Islandia, Letonia, Países Bajos, Finlandia, Italia, Polonia, Alemania, Grecia, Armenia, Suiza, Malta, Portugal, Dinamarca, Suecia, Francia, San Marino y Albania.

Las votaciones

Además de los votos de los jurados profesionales, hay varias formas de votar desde casa en la final de Eurovisión. El público de los países participantes podrá hacerlo a través de la app oficial del festival, de llamadas telefónicas, de SMS y de la web www.esc.vote. A través de esta última modalidad, los espectadores podrán votar hasta 20 veces por su país favorito.

Desde el año pasado, los espectadores podrán emitir sus votos desde el principio de la final. Las votaciones empezarán cuando acabe la primera canción y estarán abiertas hasta aproximadamente 40 minutos después de la presentación de la última canción.

Además, los países que no participan en Eurovisión pueden emitir sus votos a partir de las 0.00 horas del día 17 de mayo. Son los conocidos como 'Rest Of The World' y cuyos votos se contabilizan como si fuesen un solo país. Para estos, la forma de votación será través de la App oficial de Eurovisión o en la web www.esc.vote.

Estos países no participantes podrán volver a votar durante la gala. Las votaciones se abrirán de nuevo justo antes de la primera actuación y hasta aproximadamente 40 minutos después de haber presentado la última canción.