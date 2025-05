Cuando hace 16 años 'Els Òscars' escogieron bautizar 'La competència' como título de su programa de radio, el eslogan consistía que "tras cada EGM, gane quien gane, siempre gana la competència". Era cierto, lo es y estaba bien tirado. Sus registros de audiencia en los últimos años transparentan un éxito demoledor ante... su competencia, tanto por la gran fuerza de la FM a las 12 del mediodía y su repetición a la 1 de la madrugada, sino también desde la radio a la carta, lo que viene a ser el Netflix del audio, aunque como está de moda hay quien prefiere llamarlo pódcast.

En la radio la marca de quien prescribe el mensaje está siempre por encima del título del programa, de manera que resulta normal escuchar la frase "m'encanten els Òscars" por encima de "no em perdo la competència"; "soy super fan del Herrera", en lugar de "cada día escucho Herrera en COPE"; "me encanta la radio del Francino" por encima de "siempre escucho La Ventana", etc...

El éxito de un programa de radio radica, por encima de coincidencias en el nombre y en su manera de hacer, en cuatro aspectos: el talento de quien lo prescribe (huelga cualquier comentario), en el oficio (ambos son animales de radio), la capacidad de improvisación y de un buen equipo que los arrope. Y aquí los Òscars reunen cuatro de cuatro.

No quiero olvidarme de los inicios, que siempre son duros, y me gustaría destacar a la periodista Natza Farré y al técnico de sonido Víctor Ollé, que parecían piezas insustituibles. Y lo fueron... hasta que en 2021 ambos desviaron su camino profesional a otros derroteros.

Su presencia en televisión ha sido diversa. Conviene recordar algunas incursiones como la de su programa mensual en la desaparecida 8TV desde Luz de Gas, o en 'La nit dels Oscars' en TV3, o el reciente 'Tot torna', un árduo trabajo de rescate de material en los archivos de los 40 años de TV3 que mereció más ruido y mejor reconocimiento.

Pero la radio siempre es la radio; me lo dijo el gran mestre Josep María Martí: "Sergi, passi el que passi, i si pots, mai no deixis la ràdio", porque no olvidemos que la radio tiene un efecto terapéutico que sana a quien necesita su dosis diaria, muy por encima de la química de las pastillas. La radio sube los ánimos y genera un oasis de optimismo en momentos de penumbra, especialmente si la magia procede de anónimos como Jep Cabestany o Jan Pol Desgrava. Per tant, gràcies Òscars!