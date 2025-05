¿Qué ha dicho Chanel en 'La revuelta'? Lo que nunca contó de Eurovisión

Chanel Terrero no ha parado de sorprendernos en pantalla con su música desde su participación en Eurovisión 2022, momento álgido de su carrera.

La artista cubano-catalana se hizo con el tercer puesto gracias al tema 'SloMo' y a su increíble espectáculo, siendo esta la mejor posición de España en el certamen musical desde el segundo puesto de 'Vuelve conmigo', de Anabel Conde, en el 1995.

Pasar página

Chanel ha aparecido en 'La revuelta' este lunes y ha confesado algunos detalles inéditos sobre su recorrido musical después de Eurovisión.

Al parecer, la cantante ha querido pasar página con su nuevo sencillo 'Antillas', después de dos años muy complicados personal y profesionalmente.

En el programa se ha comentado de cómo fue el proceso posterior al auge vivido con el gran éxito de su actuación en el certamen musical del 2022, aunque Chanel se mostraba al principio reacia a hablar de ello: el año 2022 acabó "muy mal, con mucho estrés", y 2023 fue "muy 'regulero'"[...]. La industria me obligó a hacer cosas que no quería”.

Descontenta con su álbum debut

La cantante ha asegurado que le hicieron "transitar un camino" que ella no estaba disfrutando. No quería componer, le cogió mucho miedo, hasta el punto de que "lloraba porque no quería ir al estudio". En la entrevista ha lamentado que tuvo que trabajar con mucha presión para sacar en 2024 el álbum 'Agua'.

Ha revelado que no se sintió cómoda con el debut: "Hay cosas que molan, pero no me sentía identificada, el proceso fue muy tedioso”.

A pesar de que a Chanel le generaba mucha "ansiedad" esa presión por parte de la industria musical, continuó por ese camino un tiempo: "Me sentía perdida".

Una nueva era

Sin embargo, gracias a mucha terapia psicológica y a la esperada oportunidad de poder tomar sus propias decisiones sin condicionantes, la artista está viviendo actualmente "un momento muy guay" y una era que dice estar disfrutando mucho.

La exrepresentante de España ya está preparando una gira, componiendo sus propias canciones y "hablando de cosas que no hablaba antes". Esta nueva era, que pretende conectar más a la cantante con su música y su identidad como artista, parece haber sido inaugurada con el estreno de su último sencillo 'Antillas', que rinde homenaje a sus orígenes caribeños y que ha interpretado en directo por primera vez en 'La revuelta'.

La actuación ha sido aplaudida tanto por el público presente en el programa como por los espectadores por redes sociales, a los que el 'show' dejó sin palabras:

Además, este año la cantante se ha convertido en la portavoz de España para el Festival de Eurovisión 2025, para el que ya ha mostrado su total apoyo a Melody, la sevillana que irá a Suiza este año al concurso musical.