TVE toma una decisión con 'La Revuelta': así queda la programación tras este gran cambio

La celebración de Eurovisión opacará gran parte de la parrilla televisiva esta semana. Motivo por el que RTVE ha decidido apostar por el nuevo programa de Arturo Valls, dejando a la Revuelta con solo tres emisiones.

La 69.º edición del Festival de Eurovisión dará comienzo este martes 13 de mayo, a las 21 horas, con su primera semifinal, en la que 15 países buscarán un pase para la gran final del sábado 17 de mayo, y donde la representante de España en el certamen, Melody, actuará por primera vez sobre el escenario de la St. Jakobshalle de Basilea (Suiza).

España no paricipará en estas rondas eliminatorias, al igual que tampoco lo harán los otros cuatro países que conforman el Big Five (Francia, Italia, Alemania y Reino Unido) ni el anfitrión. Sin embargo, aunque la primera semifinal finaliza a las 23 horas y el programa de Broncano podría emitirse a continuación, RTVE ha apostado por cancelar su entrega este martes.

Es la primera vez que apuestan por esta estrategia. Y el motivo es que hace solo una semana que comenzó 'That’s My Jam: que el ritmo no pare', un concurso de Arturo Valls en el que dos equipos de estrellas invitadas compiten en distintos retos musicales, y que no aglomeró muchos espectadore en su estreno. Por ello, han decidido dar lugar a un programa poco conocido y cancelar la Revuelta, uno de los éxitos de la temporada, y que ya tiene una audiencia asentada.