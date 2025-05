Pues ya se ha estrenado Buenafuente en La 1 de tve. En silencio, Andreu y su troupe cumplen su única misión: la risa.

No es fácil aguantar de pie, y en un falso directo, los 75 minutos que dura ese monólogo, de entrada y de salida, dando paso a videos, ofreciendo réplicas a invitados, etc... En eso, Andreu es el mejor. En Catalunya compramos esta fórmula desde su inicio, allá por 1999, en cuando aquel monólogo de "La cosa nostra" duraba 20 minutos. Ahora dura 75 y pasan cosas en medio.

Eso sí: la energía no es la misma, pero la experiencia y las tablas son superiores. Ayer nos lo decía al MAS BARCELONA de El Periódico el mismísimo Toni Soler, quien hace cuatro días, en 1997, era curiosamente un colaborador del Sense títol, de Buenafuente, en su papel de reportero endafado (el simpático era Xavier Casadó).

En esta primera entrega de "Futuro imperfecto" el gag de entrada de Andreu equivocándose de plató fue como lanzar un minuto a la basura, previsible y sin gracia, pero la movida empezó en el plató de verdad: con una banda que lo peta, sello de la casa, y donde se nota el criterio del realizador, David Guillén, cuyo prestigio en el medio está más que contrastado y es todo un amante del "pollo, pollo"; o sea, que en el plató pasen cosas. Y pasaron.

A la sección Dopamina, por ejemplo, que conduce Tamara García Romero -otro Romero dedicado a la comedia, como el gran Berto- falta darle una vuelta, o dos. Esperamos más porque está a una distancia sideral de Raúl Cimas y de Silvia Abril cuyo magnetismo u oficio deslumbra a cualquiera. Incluso para el propio Andreu.

Esas "matrimoniadas" de pareja en la vida real y también en la vida artística son un regalo que acabaron con un Andreu saliendo del papel de presentador y un magnífico: "Silvia, vine aquí ara mateix". Les invito a que vuelvan a ver el programa en la app rtveplay y observen la cara de Andreu mientras actuaba Silvia.

Las réplicas (llámalo 'zascas') con el co-director, David Martos, son espléndidas y generan de inmediato una carcajada: "Andreu, no te miraba a los ojos porque lo tienes pedido por contrato", fue una de ellas. Y con Raúl Cimas igual, aunque no entiendo que Andreu lleve un micro de mano durante todo el programa. Con Cimas se me hizo incómodo.

¿Con qué nos quedamos? Pues con que Andreu ha vuelto: saquemos las palomitas, abramos la lata de cerveza porque los jueves tenemos una noche para la risa.