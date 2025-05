Así es la opinión de esta conocida presentadora sobre 'La Familia de la Tele': "Estoy sorprendida de que esté en las tardes de La 1"

El panorama televisivo español se ha visto recientemente sacudido por el estreno de 'La Familia de la Tele' en Televisión Española, un formato que no solo ha debutado con discretos índices de audiencia, sino que también ha encendido un acalorado debate sobre la idoneidad de su contenido para la cadena pública. Las críticas no se han hecho esperar, surgiendo tanto desde el seno de la propia corporación como desde voces externas autorizadas del sector. Entre estas últimas, destaca la figura de Mamen Mendizábal, reconocida presentadora de laSexta, quien no ha dudado en manifestar públicamente su asombro y "perplejidad" ante la incorporación de un estilo tan característico como el del extinto 'Sálvame' a la parrilla de La 1.

Perplejidad ante el 'Universo Sálvame' en la pública

En una reciente entrevista concedida al portal especializado Bluper, Mamen Mendizábal, quien se prepara para el regreso de su programa 'Anatomía de...' a laSexta, expresó con franqueza su sentir respecto a la nueva apuesta de TVE para sus tardes. "Sinceramente, soy una de las personas que está sorprendida de que el Universo Sálvame esté en las tardes de La 1. No puedo dejar de mostrar mi perplejidad", declaró la periodista. Estas palabras reflejan un sentimiento compartido por una parte de la audiencia y de los profesionales del medio, quienes ven en este movimiento una posible desvirtualización de los principios que tradicionalmente han regido la televisión pública.

Mendizábal fue más allá, aludiendo a las expectativas que se habían generado con la llegada de la nueva cúpula directiva a TVE, encabezada por José Pablo López desde finales de 2024. La presentadora confesó que sus esperanzas apuntaban hacia una renovación de la cadena en una línea diferente. "Pensaba que el cambio de la televisión pública iba en otro sentido", añadió, sugiriendo una decepción ante la deriva que parece estar tomando la programación vespertina de La 1. Este "otro sentido" al que se refiere podría interpretarse como una apuesta por contenidos más enfocados en el servicio público, la información rigurosa, la cultura o formatos innovadores que se distancien del infoentretenimiento más polémico y personalista que caracterizó a 'Sálvame' y que ahora parece replicarse, con sus mismos protagonistas (María Patiño, Belén Esteban, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, entre otros), en 'La Familia de la Tele'.

Un eco interno: críticas desde dentro de TVE

La sorpresa de Mamen Mendizábal no es un caso aislado, sino que encuentra un eco significativo dentro de la propia Radio Televisión Española. Desde el mismo día del estreno de 'La Familia de la Tele', diversas voces internas, principalmente de periodistas y trabajadores vinculados a los servicios informativos, han manifestado su disconformidad y preocupación. Consideran que el tono y las formas del nuevo magacín no se corresponden con los estándares de calidad y rigor que deberían imperar en la televisión pública. Esta tensión interna evidencia una fractura en la visión sobre el rumbo que debe tomar la cadena.

La polémica alcanzó un punto álgido cuando el Consejo de Informativos de TVE emitió un comunicado oficial el pasado viernes. En él, se criticaba duramente la decisión del programa de enviar a una de sus reporteras a Roma para cubrir el cónclave de la Iglesia Católica. El Consejo señaló que el tratamiento informativo ofrecido por 'La Familia de la Tele' fue "muy diferente al adoptado por el Telediario", lo que, a su juicio, representa un "desafío para la credibilidad" de RTVE. Este incidente particular pone de manifiesto el conflicto que puede surgir al mezclar enfoques periodísticos radicalmente distintos bajo el mismo paraguas institucional, especialmente cuando uno de ellos puede trivializar o espectacularizar eventos de relevancia informativa que los servicios informativos de la casa abordan con seriedad y profundidad.

El debate sobre el rumbo de la televisión pública

La llegada de 'La Familia de la Tele' y las reacciones que ha suscitado, como la de Mamen Mendizábal, reabren un debate fundamental y recurrente sobre el papel y la identidad de la televisión pública en el competitivo ecosistema mediático actual. ¿Debe la televisión pública competir por la audiencia a cualquier precio, adoptando formatos de éxito probado en cadenas privadas, aunque estos puedan rozar el sensacionalismo o alejarse de su misión de servicio? ¿O debe, por el contrario, mantenerse firme en la oferta de contenidos alternativos, culturales, educativos e informativos, aun a riesgo de obtener cuotas de pantalla más modestas?

La perplejidad de Mendizábal, unida a las críticas internas, sugiere que hay una expectativa de que TVE, como ente financiado con fondos públicos, ofrezca una programación diferencial, que aporte valor añadido y que no se limite a replicar modelos que ya tienen cabida en la televisión comercial. El desafío para la dirección de RTVE es considerable: encontrar un equilibrio entre la necesaria búsqueda de audiencias que justifiquen su relevancia y el cumplimiento de un mandato de servicio público que garantice pluralidad, calidad y rigor. Las próximas semanas serán cruciales para observar la evolución de 'La Familia de la Tele' y, sobre todo, para dilucidar si esta apuesta marca una nueva estrategia general para las tardes de La 1 o si, por el contrario, las críticas internas y externas logran reconducir el timón hacia ese "otro sentido" que muchos, como Mamen Mendizábal, esperaban.