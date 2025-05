Marcel Borràs: "Sería bonito una canción en catalán de España en Eurovisión. Pero a algunos no les mola la multiculturalidad"

Aunque España se coronó ganadora de Eurovisión en 1968 con Massiel y el 'La la la', poco antes hubo un drama nacional. Fue cuando Joan Manuel Serrat, el cantante elegido en primera instancia para competir en el famoso festival, renunció en el último momento porque TVE no le dejaba cantar en catalán. Es uno de los episodios que recoge 'La canción', la nueva serie de Movistar Plus+ protagonizada por Patrick Criado y Carolina Yuste, en la que Marcel Borràs ('Això no és Suècia', 'El inmortal') encarna al Noi del Poble Sec.

Usted es el Serrat de la serie, aunque 'La canción' también incorpora material de archivo con imágenes del Serrat real.

Pepe Coira y Fran Araújo, los creadores y guionistas, y Alejandro Marín, el director, le han dado un tono bastante característico a la serie. Partieron de unos hechos reales, documentándose un montón, para luego saltar a un contexto audiovisual que permitiera crear una historia divertida, frenética, estimulante para el espectador y con una estética muy marcada que también tuviera una mezcla muy clara con el material de archivo de la época. Había algo de juego, de apropiarse de esa historia. De hecho, en la serie aparece material gráfico de los personajes reales muy rápido. No es como en los 'biopics', que no ves la cara del personaje real hasta los créditos. Aquí, de buenas a primeras, ya enseñas la trampa.

¿La directriz que le dieron era no hacer una imitación de Serrat?

La misión que me encomendaron fue intentar capturar una energía, un comportamiento que no pasara por la imitación, sino por transmitir un viaje emocional que respondiera al del personaje en ese momento. El trabajo que hice fue desde un respeto absoluto, y una admiración, viendo vídeos suyos de esa época, centrándome mucho en ese momento, para encontrar su sentido de la coherencia. Es alguien que tenía las ideas muy claras desde muy joven, con mucho carisma, un tipo que aparentaba tranquilidad, pero estaba en un momento en el que se vio atrapado, en una espiral de confusión, de fragilidad, de sentirse utilizado. Se trataba de combinar esa coherencia y ese saber estar con la crisis de estar perdido. Todo esto le puso en una situación muy dura porque sintió que él había entrado con un objetivo y luego todo eso cambió y se convirtió en una figura utilizada tanto por unos como por otros.

En la serie se ve cómo le critican por cantar en catalán fuera de Catalunya y por cantar en castellano en Catalunya. Queman sus discos y aparece una pintada contra él tildándole de 'botifler'.

Eso es lo que pasó entonces y lo que sigue pasando pasando hoy en día. Tú sales a decir algo y lo que digas puede ser usado en tu contra o a tu favor por ambos lados.

¿No se planteó hablar con Serrat?

Leyendo los guiones y sabiendo lo que tenía que hacer, no lo sentía necesario. Aparte, la productora tampoco lo propició. Pero seguro que hubiera sido divertido y me habría encantado. Pero más como una experiencia vital, no porque actoralmente lo necesitara porque todo estaba teñido de un tono en el que nos estábamos alejando del realismo.

¿Cree que la decisión que tomó, renunciando a Eurovisión si no podía cantar en catalán, fue coherente?

Creo que tomó una decisión muy valiente. Yo puedo decidir ir a un sitio con un objetivo pero también es lícito que, a mitad de camino, si veo que no es lo que yo esperaba, decida irme. Lo más fácil hubiera sido continuar en castellano y pensar que la gente, en Catalunya, ya se olvidaría de todo eso, porque había menos gente catalana criticándole que el problema que se le venía encima al decir que no. Él quería triunfar, pero hasta entonces se había dado a conocer en Catalunya, en parte porque había cantado en catalán. Además, TVE le había aceptado porque querían dar una imagen moderna de España, de un país diferente. En mi opinión, él no lo vive como algo extremadamente político, sino como una cosa cultural y de identidad.

¿Conocía la historia?

No. Por no saber, no le ponía ni cara a Massiel.

¿En serio?

Te lo juro. Lo único que me sonaba de esta historia era Serrat, que tampoco es que mis padres lo escucharan en casa. Nunca he visto Eurovisión. Conocía la canción del 'La la la', pero no sabía que había ganado el festival.

Marcel Borràs, como Serrat en 'La canción' / MOVISTAR PLUS+

Cuesta creerlo.

Hay mucha cultura popular española que no controlo. No sé por qué. Me siento un poco tonto cuando me preguntan estas cosas. Pero es que yo no sé qué cara tiene Isabel Pantoja, ni Paquirrín. Te he dicho que no he visto Eurovisión, pero sí que vi a Rigoberta Bandini en el Benidorm Fest, cuando estuvo a punto de ganar.

¿Por qué sí que vio a Rigoberta?

Porque a mi pareja [Aina Clotet, con la que tiene dos hijos] le gusta mucho. Era un temazo que impactó mucho, mi hija tenía 5 años y era como empoderarla escuchando la canción. También tengo amigos que son muy amigos de ella. Ahora que pienso... También vi a John Cobra. ¿Te suena?

Claro, que la lió en la preselección de 2010.

No estaría mal hacer un 'biopic' de él (ríe).

En las últimas preselecciones españolas a Eurovisión ha habido alguna canción en catalán. ¿Vería interesante una canción en ese idioma representando a España en el festival?

Superintersante. Total, en Europa el castellano no se habla mucho, así que el catalán les sonaría igual de raro. Y a nivel de España sería bonito, como si fuera en gallego o es vasco, por una cuestión de ir aceptando esa multiculturalidad en la que irremediablemente vivimos y que a algunos parece que no les mola mucho. O con la de árabes que viven en España, ¿por qué no podría ser una canción en árabe? Si la canción es buena y la ha compuesto un artista de aquí y tiene raíces marroquís... Entiendo que la lengua es como un estandarte del país, pero al final hoy en día, con toda la globalización, dejaría que primaran más otras cosas. ¿Chanel no cantaba palabras en inglés?