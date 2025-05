Un catalán de 86 regresa a 'First dates' para darle una sorpresa a su pareja: "A veces, tenemos una pasión que parece que tenemos 18 años''

El reconocido programa de citas presentado por Carlos Sobera ha cumplido esta semana nueve años de éxito en el 'access prime time' de Cuatro, por lo que el episodio de este lunes ha sido una entrega especial para celebrar el noveno aniversario de 'First dates'.

No es la primera vez que algunos exparticipantes del programa regresan al restaurante de 'First dates' para, o bien vivir una nueva experiencia si la primera salió mal -que suele ser el motivo más habitual- o, como en este caso, en pareja, para celebrar en el programa que les puso en el mismo camino el amor que les une.

El amor de 'First dates'

Este es el caso de Ignacio y Juanita, que hace tan solo un año salieron por las puertas del restaurante de 'First dates' de la mano y que, desde entonces, han sido inseparables.

El catalán de 86 años regresaba este lunes al programa con el objetivo de entregarle un anillo a Juanita, cuatro años menor que él, para que supiera que la amaba y para preguntarle si quería pasar el resto de su vida juntos.

''Nos ha ido muy bien. Sabe llevar muy bien la casa y es perfecta en lo que respecta a mí, y yo quiero hacerle la vida agradable, igual que ella a mí. A veces tenemos una pasión que parece que tenemos 18 años'', explicaba Ignacio al llegar al restaurante.

Felicidad plena

Poco después entraba Juanita con una gran sonrisa, que solo podía agradecer al formato de Cuatro por haber hecho que encontrase el amor de su vida. "Me encuentro feliz", aseguraba.

La cita de la pareja no ha sido como las demás, pues al terminar de cenar Sobera les ha acompañado a un reservado donde se iba a producir la romántica proposición de Ignacio. El equipo del espacio televisivo no quería perdérselo y han seguido la cita a través de un pequeño monitor.

La proposición

''Me has devuelto el amor. Soy muy feliz contigo y vamos a ser felices'', empezaba Ignacio. ''Pues sí porque yo te quiero mucho'', admitía Juanita mientras el catalán se rascaba el bolsillo, tratando de sacar la caja con el anillo.

''Ahora te voy a enseñar una cosita. Yo quería que tú llevaras esto y a ver si esto nos une más todavía de lo que estamos. ¿Qué te parece? Que seamos felices hasta que Dios quiera y que seas mi esposa para siempre'', revelaba nervioso Ignacio, a la vez que le colocaba el anillo a su prometida.

El 'sí, quiero'

La mujer no ha podido contener su emoción y ha sido incapaz de articular palabra en un primer momento, pero ha tardado poco en demostrar su amor y sorpresa: ''No me lo esperaba. Una señora sorpresa. Sí que quiero pasar todo lo que me queda de vida y que me hagas tan feliz como hasta ahora'', respondía finalmente Juanita.

Sobera no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras a la pareja que, sin duda, representa lo que parece que el programa trata de buscar en cada mesa: el resultado de una verdadera historia de amor: "Sois una inspiración", añadía el presentador.