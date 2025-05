Carolina Yuste: "He hecho de Massiel con todo el respeto, pero ella tiene derecho a que no le guste"

Aunque el protagonista de la nueva serie de Movistar Plus+ 'La canción' es el directivo de RTVE que gestionó la 'Operación Eurovisión' que llevó a Massiel a ganar el famoso festival (interpretado por Patrick Criado), uno de los personajes estrella es, obviamente, la cantante. La interpreta la reciente ganadora del Goya por 'La infiltrada', Carolina Yuste.

¿Conocía todos los entresijos que hubo detrás de esa victoria?

No. Sabía que el 'La la la' la lo iba a cantar inicialmente Serrat y que al final lo hizo Massiel. Y hasta ahí puedo leer, porque en la serie también hay un montón de cosas que son ficción, licencias narrativas para construir una historia.

¿Afronta de forma especial un personaje basado en alguien real?

Siempre intento coger los personajes con mucho respeto, y para mí es independiente que sea una persona real o no. Lo que sí que tienes el plus añadido de que sabes que la gente enseguida la va a identificar, porque Massiel, además, está viva y puede emitir su punto de vista. Nunca quisimos hacer una imitación, sino agarrar la esencia del personaje y acercarnos lo más posible a su carácter.

¿Le preocupa lo que pueda pensar Massiel cuando la vea?

No mucho. Lo he hecho con todo mi respeto y amor, pero ella tendrá derecho a que no le guste. Entiendo que verse a una misma interpretada por otra persona es algo muy raro. Habrá cosas que le gustarán y otras que dirá: pues yo no lo hice o no lo haría así. Pero es normal. Espero que sienta que hacemos una representación hermosa, pero si no le gusta no me iré llorando a la cama, porque tampoco hemos matado a nadie.

¿Se planteó hablar con ella?

No, porque como producción tenía la idea de que no estábamos haciendo un 'biopic'... Además ella estaba en un proceso personal delicado y no quisimos molestarla.

De todas formas, la dejan como una mujer supermoderna y muy echada para delante.

Es que si ves entrevistas de aquella época era así. La tía era muy cañera, se mojaba cuando se tenía que mojar y se comprometía.

¿Le gusta Eurovisión? ¿Lo ve?

Sí. Hay momentos en los que estoy más enganchada y otros que menos, pero de pequeña me encantaba.

¿Está al día? ¿Sabe que este año va Melody?

¡Claro que me he enterado! Me encanta, es poderosísima.

¿Qué le parece la canción que lleva, 'Esa diva'?

Fantástica. Es una letra honesta, hermosa, que habla de ser buenas personas con la gente que tienes alrededor.

Carolina Yuste como Massiel, en 'La canción' / MOVISTAR PLUS+

Los organizadores de Eurovisión insisten en que no es un festival político. Pero en 'La canción', ganar es incluso un asunto de Estado. ¿Qué piensa usted?

Es que todo es política. No creo que haya ninguna cuestión que no sea política.

¿Qué es lo que más le gustó de la serie? ¿Hacer de Massiel? ¿Cantar?

Fue una mezcla. Los creadores, Pepe Coira y Fran Araújo, me parecen de lo mejorcito de este país. La dirigía Alejandro Marín, que me fascino su película 'Te estoy amando locamente'. ¡Y poder ganar Eurovisión! También el elenco y la historia que querían contar. La serie habla de la victoria de España, pero va más allá, habla de la opresión que se estaba viviendo con la dictadura en nuestro país y de la cantidad de seres humanos que no podían ser lo que eran por miedo a la violencia que se podía ejercer contra ellos.

Usted ha ganado Eurovisión en la serie, pero España solo ha vencido dos veces. ¿Qué cree que falla?

No lo sé... Quizá tiene que ver con ser más honestos con lo que somos y cuál es nuestro folclore, por ejemplo. Tirando de ahí y llevando cosas que puedan resultar novedosas, que en otros países no hayan escuchado, puede ser más interesante. Pero no tengo ni idea, porque como a veces funciona por otros motivos que no son estrictamente artísticos...

Carolina Yuste, en 'La canción' / MOVISTAR PLUS+

Tiene 33 años y dos Goya. Hay actores que hablan de la maldición del Goya, porque luego les cuesta volver a trabajar. No es su caso.

¡Yo me protejo contra las maldiciones! (ríe). Creo firmemente que los premios no implican que tengas más trabajo, o al menos constantemente. Puede que al principio sí que tengas como una especie de explosión, pero lo más complejo de este oficio es mantenerse.

Se ha estrenado como directora del corto documental 'Ciao Bambina'. ¿Piensa repetir?

Ahora lo hemos ampliado a largo documental. Me gusta pensar cómo recibir las cosas que van viniendo. 'Ciao Bambina' nace de una propuesta del director Afioco Gnecco, que iba a empezar su proceso de transición. Me dijo que quería grabarlo conmigo. Nació de ese impulso, no está empujado por mi parte. Mi trabajo habitual es ser actriz, pero creo que en las disciplinas artísticas mola un montón poder 'bichear' un poquito en otros espacios.

También ha 'bicheado' dirigiendo teatro, la obra 'No juegues con Carrie'.

Es lo mismo. Mi amigo Enrique Cervantes, que es actor, me dijo a mí y a Sara Sierra, la otra directora, que quería que lo hiciésemos nosotras porque nos conocemos un montón.

En esa obra abordan el acoso escolar. ¿Cree que es importante que la ficción plantee estos temas?

Es importantísimo que el cine sea un reflejo de los lugares a los que miramos menos o requieren justicia, dignidad o luz. Es importantísimo porque el cine, la música, el arte, los libros, el teatro, la cultura en general, genera referentes, cala en la gente. Me parece que la cultura debería incluso atravesar esos espacios. Una de las cosas que para mí falla en este país es el poco valor que se le da a la cultura, hay mucho prejuicio.