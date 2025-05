Primeras críticas de 'That's my jam', el nuevo programa de Arturo Valls en TVE que se la pega en audiencia

El programa 'That's my jam: que el ritmo no pare' ha dado el salto a la cadena pública este martes, después de la emisión de su primera temporada en Movistar Plus +.

RTVE, en colaboración con LACOproductora, ha apostado por este gran show musical, conducido por el famoso presentador Arturo Valls, en el que los equipos invitados deben superar divertidas pruebas para demostrar, con mucho humor, sus habilidades musicales.

La adaptación de Jimmy Fallon

El cómico presentador se estrena en la hora 'prime time' de TVE (22.50 horas, hora peninsular española) con esta adaptación del famoso formato estadounidense de Jimmy Fallon, que ha traído a invitados estelares a lo largo de sus dos temporadas de emisión en la cadena NBC.

El primer episodio de este martes ha contado con la participación de rostros conocidos como el de Eva Soriano, Carlos Baute o Angy y Raúl Pérez. Algunas de las secciones del show musical son 'Un, dos... test', 'Micros fuera', 'Vinilo en vilo' o el 'Karaoke imposible', todas ellas cargadas de mil desafíos que han vuelto locos a los participantes y, al parecer, también a los espectadores.

Veredicto de los espectadores

Las redes sociales se han llenado de mensajes positivos hacia TVE por confiar en un formato como 'That's my jam', además de reconocer que haber apostado por Arturo Valls como líder de la ceremonia ha sido todo un acierto.

Otros televidentes piden un cambio de día: "Esto deberían darlo los viernes para que lo viera aún más gente, porque es ENTRETENIMIENTO DE CALIDAD", ha tuiteado un usuario.

Sin embargo, los datos de audiencia de este martes no dicen lo mismo: el estreno del nuevo programa no ha conseguido despegar del todo, pues ha recibido un 8,9% en audiencias, misma cifra con la que se ha tenido que conformar 'La Revuelta', el programa de David Broncano que precedía el estreno de Arturo Valls.