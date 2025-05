El talento de 'La familia de la tele'

Creo que no es justo que a cada programa que no nos gusta de la televisión pública lo juzguemos con la frase: "Pues vaya, así se gastan mis impuestos". Si fuera justo, deberíamos decir lo contrario con los programas de nuestro agrado. Es decir, que los impuestos pagan lo bueno y lo malo.

Gastar dinero público en entretenimiento es una opción necesaria a la que opta cualquier cadena pública, invertido en programas como 'José Mota News', 'Masterchef', o en series como 'Las Abogadas', o 'Cuéntame'. Y también en programas como 'La familia de la tele'.

La raíz del debate del programa radica en dos temas: el primero, en la propiedad del emisor. Si lo que vimos ayer o el lunes lo emitiera Telecinco, o Antena 3, no dedicaríamos tanta atención, acudiendo a la ecuación tele privada = negocio privado; o sea: si tienes audiencia ganas dinero, y si no la tienes, pringas pasta.

El segundo tema, y este es clave, consiste en el talento profesional de 'La Familia'. Nadie se plantea (y por eso no hay debate) que en 'Las Abogadas' o en 'Cuéntame' no haya talento; cosa que sí es planteable cuando hablamos de 'La familia'. ¡Qué narices pinta en la pública la hija de Isabel Pantoja tratada con aires de estrella! A eso me refiero. Es más: yo veo muchísimo más talento detrás de cámaras que delante de las mismas: David Valldeperas (codirector del programa) u Óscar Cornejo (productor) saben 'algo' del negocio. Los constantes subtítulos me parecen excelentes.

Otro enorme problema y de difícil arreglo del espacio consiste en que la mayoría de sus rostros de pantalla no escuchan; hablan solos, o con el de al lado, no escuchan al interlocutor, y cada uno va a su bola generando una olla de grillos que hace imposible entender nada. Ayer, dos profesionales históricos de la casa me enviaron sendos mensajes: "Sergi, vergüenza ajena". ¿La respuesta? El talento y el oficio.

Reflexionen sobre esto: ¿cuales serían las críticas a 'La Familia de la tele' si en el Gobierno (y por tanto, en RTVE) mandase el PP? Seguro que en dos días el programa iba al parlamento y el ministro de Cultura tendría un debate diario.

Pero ya saben que el juicio final jamás ha de ser de los primeros programas. Esto es un maratón y no una carrera de cien metros. Lydia Lozano se va a quedar sin lágrimas, que lleva dos programas llorando. Comprobaremos la evolución y si 'La Familia' engancha a la audiencia.