Semana apasionante

Mediáticamente hablando, nos espera una semana espectacular, con muchas novedades, salseo del bueno y aunque no pondría la mano en el fuego a riesgo de quemarme, juraría que ya existen opiniones escritas antes de que veamos lo que se nos viene encima.

Nos van a faltar minutos para consumirlo todo. Me estoy refiriendo, claro, a novedades que conoceremos a través de los medios de comunicación y de los que posteriormente se harán eco las redes sociales, que sí, que serán muy modernas y generarán mucho consumo pero siempre van a rebufo de los medios. Es decir, que en primer lugar, los medios convencionales aportan, explican e informan, y a renglón seguido las redes van chupando rueda, especialmente desde la opinión. Tengámoslo en cuenta.

Juro que esta será la última vez que escribiré que en La 1 hoy lunes debutará "La familia de la tele", si un apagón no lo evita. Escribo esto porque ya he leído a algún comunicador a quien ya le pasó su época de gloria afirmando que le han asegurado que esto ocurrirá esta semana. En fin... Difama que algo queda, porque es muy fácil disparar, opinar y manchar así: "Me han chivado que esta semana... " Entonces, ¿la culpa es de quien se lo ha chivado? ¿O de quien publica un chivatazo sin contrastar la noticia? Es maravilloso escupir hacia arriba aunque corres el riesgo de tragarte tu propio sipi.

El martes por la noche sabremos si Barça o Inter disputan la final de la Champions el último día de este mes de mayo; el miércoles conoceríamos si su rival habla en francés o en inglés, el PSG o el Arsenal; y posiblemente el mismo miércoles tengamos nuevo Papa, con lo que los debates no nos los acabaremos y nos seguiremos acostumbrando a la expresión: "nadie lo comentaba pero era de dominio público que..."

A todo esto y en la noche del jueves Andreu Buenafuente debutará con su show en la 1 de TVE, compitiendo con el estreno en Movistar Plus de "La canción", una serie que narra el único triunfo de España en Eurovisión, el del "La, la, la" de Massiel; no existe mejor aperitivo de lo que viviremos la semana siguiente: las preliminares de Eurovisión y la gran final del sábado 17 desde Basilea, Suiza. Y cerraremos esta semana con otro plato premium: el domingo se disputa un clásico en Montjuïc entre culés y merengues. Bonita semana, ¿eh? ¿Y si hacemos la prueba de no consumir información durante siete días? ¿Quién se apunta?