La rapera catalana BB Trickz desata la polémica en 'First Dates': "Eso es de catalán, yo ya me he acostumbrado a los madrileños"

La rapera BB Trickz, con más de un millón de seguidores en redes, apareció por el restaurante de 'First dates' en el último episodio del mes de abril, el pasado día 30.

La artista reveló su fanatismo por el programa de Cuatro y aseguró que participaba porque sabía que saldría de allí con pareja. Sin embargo, al presentarse, le confesó a Carlos Sobera que en sus anteriores relaciones había pecado de "infiel" y de "tóxica".

Guxo, el soltero

Su cita entró por la puerta poco después: Guxo, un 'reggaetonero' de Barcelona que quiso advertir al programa que él estaba rodeado de mujeres la mayoría del tiempo y era algo que su cita debía saber.

Al parecer, a BB le gustó que Guxo no supiera quién era y no la reconociese como la rapera de 'Yo soy la más mala de España', una canción que se hizo muy viral hace algo menos de dos años.

Una buena cita

Durante la cita, la pareja de solteros parecía funcionar, incluso acabaron en una habitación cantando Hombres G. La soltera se sorprendió de que Guxo no se avergonzara de cantar para ella, y eso le gustó.

El problema llegó a la hora de pagar la cuenta: "Me he olvidado la cartera", aseguró la artista. Guxo, que no se lo creyó, le respondió con tono humorístico: "Sí, los cojones, no te lo crees ni tú. Tiene que ser a medias”.

La cuenta a medias

BB se negó a dividir la cuenta: “Yo no pago la cuenta 50-50, ¿estás loco? Eso es de catalán, yo ya me he acostumbrado a los madrileños”. A Guxo pareció venirle bien la excusa de los catalanes, así que se defendió respondiendo que él tenía que "representar a su tierra".

BB Trickz carga contra su cita en #FirstDates30A al negarse a pagar la cuenta: “Eso es de catalán”https://t.co/vopsqjL6mS — First Dates (@firstdates_tv) April 30, 2025

A pesar de la pequeña discusión, el catalán acabó pagando la cena al ver que BB Trickz no tenía ninguna intención de llegar a un acuerdo.

"Llevar la contraria"

En la decisión final, Guxo rechazó tener una segunda cita con la rapera porque no creía que fuesen a llegar a nada como pareja. Por el contrario, BB aseguró que, por su parte, sí que hubiese seguido conociendo al 'reggaetonero': “Yo sí tendría una segunda cita porque me gusta llevar la contraria”.