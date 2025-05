'La familia de la tele' contra Jorge Javier Vázquez: hoy arranca un nuevo duelo televisivo entre TVE y Mediaset

El tercer intento de estreno de 'La familia de la tele' llega este lunes 5 de mayo, después de haber sido pospuesto en dos ocasiones: una, por la muerte del Papa y, otra, por el corte generalizado del suministro eléctrico el pasado lunes 28.

El programa de La 1 se estrena oficialmente -si nada lo impide- este lunes a las 15.50 horas, desembarcando en la programación de la RTVE.

Este estreno significa el inicio de una nueva era, pues el equipo del programa está compuesto por figuras televisivas que triunfaron en el programa de Telecinco 'Sálvame' y que este lunes se convierten en rivales de profesionales de la televisión con quienes siempre habían ido de la mano.

De amigos a rivales

Este es el caso del conocido presentador Jorge Javier Vázquez, quien condujo durante 14 años el famoso programa de entretenimiento y prensa rosa que ocupaba las tardes de Telecinco. El contrato de cadena de Jorge Javier le permitió resurgir y volver a posicionarse como el presentador estrella del canal.

Sin embargo, tras la cancelación de 'Sálvame' en junio del 2023, el resto del equipo intentó mantener el programa a través de Netflix, con 'Sálvense quien pueda', y luego, a través del Canal Quickie y Ten. Ha sido este año cuando algunos del exequipo han anunciado su traslado a la televisión pública.

"Vamos a ganar"

Durante la promoción de 'La familia de la tele', algunos de sus miembros, al ser preguntados por el reto de liderazgo de audiencias, han asegurado que van "a ganar a Jorge Javier". Excompañeras del presentador como Belén Esteban y María Patiño se han pronunciado en respectivas ocasiones sobre el tema, como en una entrevista en 'La Revuelta' hace dos semanas: "Me pone competir contra Jorge Javier. Vamos a ganar. He hablado con él y me ha dicho que me relaje", aseguraron las colaboradoras del nuevo programa.

Otros colaboradores que estarán en pantalla de La 1 también han hablado de esta rivalidad. Kiko Matamoros, Lydia Lozano y Chelo García-Cortés han asegurado que se alegran mucho de que su excompañero Jorge Javier Vázquez haya conseguido tan buenos números de audiencia con su programa 'El diario de Jorge' que, tras su cambio de horario a las 18.30 horas, y coincidiendo con el final de 'Ni que fuéramos Shhh', despegó en audiencia.

Jorge Javier, tranquilo

Es por ello que el presentador catalán se ha mostrado despreocupado: "No lo vivo como un enfrentamiento". Entiendo que para la gente haya morbo, pero para nada".

Además del 'talk show' del expresentador de 'Sálvame', 'La familia de la tele' también competirá en audiencia con 'Y ahora Sonsoles de Antena 3, el magacín presentado por otra de las figuras televisivas con quien en un pasado compartieron cadena: Sonsoles Ónega.

Los resultados se sabrán este martes 6, cuando se hagan públicos los primeros datos de audiencia, que revelarán si, tal y como prometen sus colaboradores, 'La familia de la tele' podría llegar a conseguir la atención de la mayoría de espectadores.