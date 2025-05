Barcelona acoge el multitudinario 'casting' de 'OT': "Este programa es una foto de nuestra sociedad y nuestros jóvenes"

Una enorme cola de jóvenes ha sorprendido este lunes 5 de mayo a los que paseaban cerca del Espai Mestral del Port Olímpic de Barcelona. En el último tramo, una alfombra azul les franqueaba el paso hacia la prueba que todos llevaban tiempo esperando: el 'casting' de 'OT', el primero de la 13ª temporada del famoso concurso, que Amazon Prime Video estrenará el próximo mes de septiembre. La convocatoria ha sido de lo más multitudinaria, con más de 1.600 personas esperando pacientemente su turno para, en sus 20 segundos de gloria, intentar convencer a Noemí Galera y su equipo de que tenían lo que buscaban para convertirse en nuevos alumnos de la Academia.

Algunos llevaban desde las seis de la mañana en la cola, armados de paciencia, aunque el proceso de selección no empezaba hasta las diez. Como Jesebal, una joven de Camprodon de 26 años que había acudido con otras dos amigas de clase y que iba a probar suerte por tercera vez cantando 'Dramas y comedias', de Fangoria, y 'La presa', de Nathy Peluso. "Hay nervios", confesaba, poco antes de empezar a saltar de alegría porque una de sus compañeras había conseguido una de las primeras pegatinas que daban el pase a la siguiente fase.

La larga cola en el primer 'casting' de 'OT' de 2025, en el Port Olímpic de Barcelona. / Macarena Pérez / EPC

De más lejos, nada menos que de Madrid, procedía otra aspirante, Marina, de 24 años. "Como el 'casting' de Barcelona era el primero me he venido aquí, porque no quería ponerme más nerviosa esperando", se justificaba. Incluso se atrevía a calentar entonando una de las canciones que iba a interpretar poco después, 'Catalina'.

Quien prefería reservarse era Pol, de 25 años y de Barcelona, que se presentaba a la prueba acompañado de Carla, también barcelonesa de la misma edad, a la que conoció en el 'casting' del anterior 'OT'. "La otra vez me quedé ronco de tanto cantar en la cola, y ahora no quiero que me pase igual", explica.

61 pases Prime

A las pruebas de Barcelona acudían también 61 aspirantes que se habían ganado el Pase Prime al haber sido seleccionados en el OTCover que había montado el programa en TikTok. "¡Hemos recibido 13.000 vídeos!", comentaba Noemí Galera, la directora de 'casting' de Gestmusic (Banijay Iberia).

Noemí Galera, en el primer 'casting' de 'OT' 2025, celebrado en Barcelona. / Macarena Pérez / EPC

"Ahora entiendo la adicción a las redes sociales, porque me acostaba y me costaba un montón dormir de tanto 'scroll'. Veía vídeos desayunando, comiendo, por la tarde... ¡Si hasta hubo un momento que la aplicación me dijo que descansara!", afirma la también directora de la Academia, que tiene claro lo que necesitan los candidatos para convertirse en 'triunfitos': "Una buena voz y una buena actitud. E intentar ser lo más naturales posible, no copiar perfiles que ya hemos tenido, sino ser auténticos".

Galera asegura que el éxito de la anterior temporada del concurso, la primera en Amazon Prime Video y que ganó Naiara, no les suma presión. "Siempre tenemos presión porque queremos hacerlo mejor que en las ediciones anteriores, pero eso depende mucho de los concursantes", señala.

Alejandro Sanz o Rosalía

Unos concursantes que tendrán sus particularidades respecto a la anterior hornada de 'triunfitos' . "'OT' es una foto de la sociedad y de nuestros jóvenes. La sociedad está evolucionando constantemente, así que los concursantes serán diferentes. Yo lo que espero es que sean respetuosos, que tengan la mente muy abierta y que sean buena gente", recalca sobre un 'talent show' que se ha convertido en un referente LGTBI.

"'OT' es más que un programa de televisión. Si hay gente joven que nos está mirando, yo creo que tenemos que ser un reflejo de lo que, al menos, nosotros creemos que ha de ser el mundo: un sitio en el que todos seamos iguales y tengamos las mismas oportunidades, donde haya respeto", destaca Galera, que espera que este año acudan al plató artistas como Alejandro Sanz o Rosalía.

Noemí Galera pone una de las pegatinas que dan el pase a la segunda fase del 'casting' de 'OT' en Barcelona. / Macarena Pérez / EPC

Los candidatos que han convencido este lunes a su equipo de 'casting' y se han hecho con una de las preciadas pegatinas de 'OT' tienen otra prueba este martes, también en Barcelona, donde deberán preparar tres canciones. El primer tema contará con el acompañamiento del pianista Pablo Lluch, mientras que para los otros dos podrán elegir entre ser acompañados por instrumentos sin amplificar o simplemente cantar a capella.

La primera canción que interpreten los aspirantes tanto en la primera fase (la de este lunes) como en la segunda (el martes) deberá ser elegida de la 'playlist' de títulos disponible en Amazon Music, que se renueva completamente y duplica su oferta pasando de 50 a 100 canciones respecto a la edición anterior. El resto de temas son de libre elección.

Nueve ciudades

Tras pasar por Barcelona, el 'casting' de 'OT' recalará en otras ocho ciudades más: en València, el 8 de mayo; en Santiago de Compostela, el 12; en Bilbao, el 14; en Zaragoza, el 16; en Málaga, el 19; en Sevilla, el 22; en Las Palmas de Gran Canaria, el 28, y en Madrid, el 12 de junio.

Finalmente, la tercera y última fase del 'casting' tendrá lugar de nuevo en la capital catalana con los candidatos seleccionados en las nueve ciudades. De ahí saldrán ya los 18 aspirantes que competirán en la Gala 0 para entrar a la Academia y formar parte de 'OT' 2025, donde repetirá como presentadora Chenoa.