El negocio de la tele

Durante este pasado mes de abril el negocio de la televisión -porque no olvidemos que es un negocio, aunque también un servicio en el caso de los operadores públicos- el liderato de la audiencia se lo ha llevado Antena 3 Televisión. El resultado global de la audiencia de un mes jamás es fruto de la casualidad y al final, como ocurre en la liga de fútbol, es producto de la regularidad, con sus aciertos y desaciertos. Si un canal está por encima de otros es porque ha sabido seducir a los espectadores con contenidos atractivos. El segundo lugar lo ha ocupado La 1, mientras que Telecinco ha ocupado la tercera plaza.

La rapera

En el 'First Dates' (Cuatro) de este miércoles vivimos un encuentro maravilloso. El, Guxo, reguetonero. Ella, una rapera, de nombre artístico BB Trickz. Pues bien: llegó la hora de pagar (porque aunque el programa abone al concursante una gratificación por participar, las cenas se pagan) y cuando él le propuso pagar a medias, ella le espetó: “Vaya. Me he olvidado la cartera. Yo no pago la cuenta a medias, Eso es de catalán y yo ya me he acostumbrado a los madrileños". Resulta maravilloso ir de transgresora por la vida y transparentar modernidad con un adn diferente a todo lo habitual, rompiendo estereotipos, pero -eso sí- que siempre pague el otro. Por cierto: pagó él.

Vamos a negro

Del apagón del lunes que me quedo estupefacto ante algunas opiniones que se preguntan el inútil desgaste económico y profesional de las cadenas que emitieron dado que la audiencia no podía consumirlo por falta de luz... En fin. Pues ¿qué deberían haber hecho las televisiones y las radios: cerrar hasta que volviera la luz? Si en el oficio existe un mínimo de compromiso y necesidad a la sociedad es informar a la ciudadanía, para que esta sepa qué es lo que pasa y cuales son las recomendaciones de las autoridades.

El mareo de las lenguas

'Malas lenguas' en La 2, aunque la primera semana estaba prevista una acertada emisión conjunta en La 1, que después desapareció. Ahora vuelve a La 1, ignoramos si también en La 2. Ausencia de criterio, se llama. Un a ver si suena la flauta. Un constante prueba/error diario. Está bien rectificar, pero tanto baile marea al espectador y al equipo del programa. Toquemos madera y no esperemos ninguna desgracia para este lunes, porque de lo contrario 'La familia de la tele' aparcará de nuevo su carroza. Y eso nunca.