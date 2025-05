Las 10 series que no te puedes perder este mayo

Estrellas internacionales como Nicole Kidman ('Nine perfect strangers'), Angelica Huston ('Hacia cero'), Julianne Moore ('Sirenas'), Jacob Elordi ('El camino estrecho'), Tina Fey ('Las cuatro estaciones') y Sarah Jessica Parker ('And just like that') encabezan los grandes estrenos de series de las plataformas de 'streaming' para mayo de 2025, donde también hay espacio para la animación ('Love, death & robots'), la ciencia ficción con gotas de humor ('Matabot', con Alexander Skarsgård) y lo nuevo del creador de 'Gambito de dama', 'Dpt. Q'. Entre la oferta española destacan 'Legado' en Netflix, con José Coronado, y 'La canción', en Movistar Plus+, con Carolina Yuste.

LA CANCIÓN Día 8. Movistar Plus+ España solo ha ganado dos veces Eurovisión. La primera de ellas fue en 1968 gracias al 'Lalala' de Massiel, un episodio que recuerda esta miniserie de cuatro episodios creada por Pepe Coira y Fran Araújo, el tándem de guionistas responsable de 'Rapa' y 'Hierro'. Patrick Criado interpreta al joven y ambicioso ejecutivo de RTVE que tiene la misión de que España se corone ganadora en el famoso festival, un encargo del mismísimo Franco. El director austriaco Artur Kaps (Alex Brendemühl), responsable detrás de los grandes espectáculos televisivos de la época, le ayudará a conseguirlo. El camino a la victoria no será fácil, teniendo en cuenta la polémica que se armó cuando Joan Manuel Serrat (Marcel Borràs), el artista elegido, puso como condición cantar en catalán. Fue sustituido in extremis por Massiel (Carolina Yuste).

LEGADO Día 16. Netflix La 'Succession' española, servida por el creador de 'Élite', Carlos Montero, junto a Pablo Alén y Breixo Corral. Federico Seligman (José Coronado) se retira de sus empresas de comunicación para recuperarse de una enfermedad que lo ha mantenido apartado durante dos años. A su vuelta, descubre que sus hijos (Belén Cuesta, Diego Martín, Natalia Huarte y María Morera) están llevando el negocio en una dirección que no le gusta nada. De modo que hará lo imposible por impedir que sus herederos destruyan su legado.

DUSTER Día 16. Max J.J. Abrams, el creador de 'Perdidos', está detrás de esta serie protagonizada también por uno de los actores de aquella mítica ficción: Josh Holloway. En el surooeste de EEUU de los años 70, un conductor implicado en las actividades de un floreciente sindicato del crimen ve cómo su trabajo se pone en peligro por la llegada de un joven agente del FBI decidido a desmantelar la organización. LaToya Morgan ('Into the Badlands') firma como 'showrunner.

MATABOT Día 16. Apple TV+ 'Thriller' cómico de ciencia ficción basado en la saga de novelas superventas de Martha Wells 'Los diarios de Matabot', ganadoras de dos de los premios más importantes del género, el Hugo y el Nebula. Un dispositivo de seguridad, Matabot (Alexander Skarsgård, 'Big Little Lies', 'Succession'), se 'autohackea' y se muestra horrorizado por las emociones humanas, aunque a la vez se siente atraído por la vulnerabilidad de sus clientes. Deberá ocultar su libre albedrío y completar una peligrosa misión, cuando en realidad lo único que quiere es ver telenovelas y descubrir su lugar en el universo.

AGATHA CHRISTIE: HACIA CERO Día 19. Movistar Plus+ Adaptación en tres episodios de una de las obras menos conocidas de la gran dama del misterio a cargo de la BBC, una historia de verdades y mentiras, amor y odio, que se desarrolla en medio del oscuro glamur cinematográfico de la década de 1930. El inspector Leach investiga el asesinato de una viuda en Gull's Point, un caso que conecta con un suicidio fallido, una acusación de falso robo y la vida amorosa de una estrella del tenis. Con Matthew Rhys ('Perry Mason', 'The Americans'), Anjelica Huston ('Transparent', 'La familia Addams'), Clarke Peters ('Eric', 'The Wire'), Oliver Jackson-Cohen ('La maldición de Hill House', 'El hombre invisible'), Mimi Keene ('Sex Education') y Adam Hugill ('Sherwood').

SIRENAS Día 22. Netflix Miniserie basada en la obra ‘Elemeno Pea’ de Molly Smith Metzler, con Julianne Moore ('Mary & George'), Milly Alcock ('La Casa del Dragón'), Meghann Fahy ('The White Lotus') y Kevin Bacon ('City on a Hill') al frente del reparto. Una joven cree que su hermana está demasiado enganchada a su jefa, una adinerada 'celebrity', y acude a su lujosa casa en la playa para ponerle remedio.

NINE PERFECT STRANGERS Día 22. Amazon Prime Video. Temporada 2 David E. Kelley ('Ally McBeal', 'El abogado') vuelve a aliarse con Nicole Kidman después de 'Big Little Lies' y 'The Undoing') en la segunda parte de esta miniserie, que se traslada ahora a los Alpes austriacos. Allí la gurú Masha Dmitrichenko (Kidman) recibe a nueve nuevos desconocidos, a los que ha invitado a participar en un retiro de bienestar. A lo largo de una semana, como ya pasó con sus anteriores invitados, los llevará al borde del abismo con el objetivo de sanarse y curarse a sí misma. El reparto lo completan Henry Golding, Lena Olin, Annie Murphy, Christine Baranski, Lucas Englander, King Princess, Murray Bartlett, Dolly de Leon, Maisie Richardson-Sellers, Mark Strong y Aras Aydin.

EL CAMINO ESTRECHO Día 28. Movistar Plus+ Adaptación de 'El camino estrecho al norte profundo', del australiano Robert Flanagan, novela basada en las experiencias de su padre. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, en el frente del Pacífico, Dorrigo Evans (Jacob Elordi, 'Euphoria'), oficial médico australiano, es capturado por los japoneses como prisionero y obligado a trabajar en la construcción del ferrocarril entre Tailandia y Birmania. Pasa los días intentando conservar la vida atormentado por el recuerdo de su aventura con la mujer de su tío. Le acompañan actores como Odessa Young ('The Staircase', 'Nación salvaje'), Olivia deJonge ('Elvis', 'La visita'), Simon Baker ('The Mentalist') y Ciarán Hinds ('Belfast', 'The Terror').

THE BETTER SISTER Día 29. Amazon Prime Video 'Thriller' basado en la novela homónima de Alafair Burke, con Jessica Biel y Elizabeth Banks al frente del reparto. Interpretan a dos hermanas que llevan mucho tiempo sin tener contacto. Pero el asesinato del marido de una de ellas hace que tengan que volver a reencontrarse, reabriendo viejas heridas, mientras están en el foco de la investigación policial sobre el caso.

AND JUST LIKE THAT Día 30. Max. Temporada 3 Las protagonistas de 'Sexo en Nueva York' afrontan nuevas etapas en sus vidas. Carrie (Sarah Jessica Parker), que ahora se plantea abrirse paso como escritora de literatura romántica, no ha cerrado del todo la puerta a su antiguo amor, Aidan (John Corbett);Miranda (Cynthia Nixon) se suma a una ONG de derechos humanos y parece dispuesta a abrir de nuevo su corazón, y Charlotte York (Kristin Davis) se enfrenta a nuevos retos como madre de dos adolescentes. Entre los fichajes de los nuevos 12 episodios está Rosie O’Donnell.

OTROS ESTRENOS Y REGRESOS

THE ROOKIE. Día 1. Netflix. A sus 45 años, un hombre busca su sueño de ser policía.

NAUTILUS. Día 1. AMC+. La historia del origen del capitán Nemo.

LAS CUATRO ESTACIONES. Día 1. Netflix. Comedia de Tina Fey basada en la película homónima de 1981. Seis viejos amigos se preparan para un tranquilo fin de semana, pero descubren que una de las parejas del grupo está a punto de separarse. La noticia sacude por completo a los tres matrimonios: Kate (Tina Fey) y Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) y Anne (Kerri Kenney-Silver), y Danny (Colman Domingo) y Claude (Marco Calvani). Durante un año y en cuatro viajes, este giro inesperado altera la dinámica del grupo.

INVISIBLE. Día 2. Netflix. Temporada 2

UN CHICO MALO. Día 2. Netflix. Un cómico relata cómo, gracias al humor, logró sobrevivir en un duro reformatorio.

MALDITOS. Día 2. Max. En el sur de Francia, la líder de una comunidad gitana y sus dos hijos luchan por salvar a su clan amenazado con el desalojo. Para sobrevivir, tendrán que traspasar los límites de la legalidad, mientras ocultan el secreto inconfesable que acecha a su familia.

LOS PODEROSOS MONSTERWHEELIES. Día 5. Netflix. Temporada 2. Animación infantil.

BELEZA FATAL. Día 5. Max. La vida de una joven se pone patas arriba cuando su madre es injustamente encarcelada debido a la traición de su manipuladora prima. Devastada, encuentra refugio en una familia que se enfrenta a su propia tragedia: su hija es hospitalizada tras una cirugía plástica fallida.

OCHO MESES. Día 6. Filmin. Una periodista logra la primicia política del siglo y se ve abocada a convertirse en la Secretaria de Prensa del recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores de Suecia.

TIERRA DE LOBOS. Día 7. Netflix. Dos hermanos vuelven a la finca de su padre y se enfrentan al terrateniente que se apropió de las tierras.

HAPPY FACE (CARA A CARA: LA HISTORIA DE UN ASESINO EN SERIE). Día 8. SkyShowtime. Reconstrucción de un caso real, el del asesino en serie conocido como Happy Face (Dennis Quaid). A los 15 años, su hija, Melissa G. Moore (Annaleigh Ashford) descubrió la turbia historia de su padre. De adulta, cambió su nombre y guardó su secreto mientras el criminal cumplía cadena perpetua. Pero tras décadas sin tener contacto, el reo encuentra la forma de regresar a su vida. En una carrera contrarreloj, ella deberá descubrir si van a ejecutar a un hombre inocente por un delito que cometió su progenitor, a la vez que descubre cómo los crímenes afectaron a las familias de las víctimas.

POR SIEMPRE. Día 8. Netflix. La historia de amor entre dos adolescentes negros en Los Ángeles, en 2018. Inspirada en ‘Forever’, la novela de Judy Blume publicada en 1975.

SANGRE DE ZEUS. Día 8. Netflix. Temporada 3 (final). Animación.

ARCADIA. Día 8. SyFy. Temporada 2

THE WALKING DEAD: DEAD CITY. Día 8. AMC+. Temporada 2. En una Manhattan postapocalíptica, en ruinas y llena de muertos y habitantes que han hecho de la ciudad su propio mundo de anarquía, Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan) se encuentran ahora atrapados en lados opuestos.

LA REALEZA. Día 9. Netflix. Un príncipe fiestero inicia una relación de amor-odio con una ejecutiva.

ATASCO. Día 9. Amazon Prime Video. Un atasco afecta a una reportera novata, un malhechor amigo de un perro abandonado, personas en un extraño viaje compartido, reclusas huyendo de prisión y una famosa esquivando paparazzis.

THE PRINCE (PRENS). Día 9. Max. Tras la repentina y sospechosa muerte del rey Thun, su hijo asciende al trono e inicia accidentalmente una guerra con los húngaros.

FAVARITX. Día 9. Max. Una inspectora se exilia en Menorca y se enfrenta a la caza de un asesino en serie que simula sus crímenes como si fueran suicidios. Durante la investigación, descubre una trama de corrupción urbanística orquestada por la mafia portuguesa.

STYX. Día 12. SkyShowtime. Un policía es testigo de un asesinato y, al perseguir al criminal, recibe un disparo.

MALOS PENSAMIENTOS. Día 13. Netflix. Humor negro de la mano de Tom Segura.

VIGDÍS. Día 13. Filmin. La historia de la primera presidenta de Islandia, la primera mujer jefa de estado elegida democráticamente en el mundo.

BEYOND PARADISE. Día 13. Cosmo. Temporada 3.

NUEVE CUERPOS. Día 13. AXN. Un avión que transportaba a diez personas se estrella en la selva mexicana y las deja abandonadas a su suerte. Todos los supervivientes son asesinados uno tras otro.

SERPIENTES Y ESCALERAS. Día 14. Netflix. La maestra de un colegio de renombre (Cecilia Suárez) se ve envuelta en una disputa entre dos alumnos. Lo que parece un incidente más cambiará la vida entera de la protagonista. Serie del mexicano Mano Caro ('La casa de las flores').

COLEGIO ABOTT. Día 14. Disney+. Temporada 4 (segunda parte)

APUESTA. Día 15. Netflix. En un elitista internado, el juego clandestino no es solo un pasatiempo, sino la clave para ostentar el poder.

PERNI. Día 15. Netflix. Temporada 5. Se acerca el enlace de Ole Johan y Stephen. Pørni organiza la despedida de soltero y capea la obsesión de Ole Johan con la boda.

LOS SECRETOS QUE OCULTAMOS. Día 15. Netflix. Ruby, una joven ‘au pair’ filipina, desaparece en uno de los barrios más ricos de Copenhague. Su vecina está convencida de que le ha pasado algo y su propia ‘au pair’ empieza a investigar.

IMPOSTURA. Día 15. Amazon Prime Video. Un jugador de fútbol, lucha por aceptar su sexualidad en la universidad.

LOVE, DEATH & ROBOTS. Día 15. Netflix. Temporada 4. Diez nuevos episodios de la serie antológica de cortos de animación, que combinan terror, ciencia ficción y humor. Producida por Tim Miller (‘Deadpool’, ‘Terminator: Destino oscuro’) y David Fincher (‘Mindhunter’, ‘El asesino’), tiene ahora como protagonistas, entre otros personajes, a gladiadores dinosaurio, gatos mesiánicos y estrellas del rock de marioneta.

DOCTOR ODYSSEY. Día 15. Disney+. Temporada 1 (segunda parte).

QUERIDO HONGRANG. Día 16. Netflix. Durante la dinastía Joseon, Hongrang, el hijo de un poderoso mercader, desaparece y su hermanastra emprende su búsqueda desesperada. Años después, Hongrang regresa con un secreto.

FÚTBOL EN FAMILIA. Día 16. Netflix. Un grupo de padres entrometidos interfiere descaradamente en la carrera futbolística amateur de sus hijos.

LOS CRÍMENES DE HAPARANDA. Día 20. Los restos humanos de un traficante de drogas aparecen en el estómago de un lobo muerto.

MOTORHEADS. Día 20. Amazon Prime Video. Un grupo de forasteros entablan una improbable amistad por su amor mutuo a los automóviles.

MACHOS DE VERDAD. Día 21. Netflix. Versión italiana de 'Machos alfa'.

LAS NUEVE PIEZAS DEL PUZZLE. Día 21. Disney+. Diez años después de descubrir la muerte de su tío asesinado, una joven y un detective deben cooperar para poner fin a una serie de asesinatos similares.

MADAMOISELLE HOLMES. Día 22. Cosmo. Temporada 2. Charlie vuelve con las pilas cargadas, dispuesta a abrazar el legado de su antepasado, Sherlock Holmes. Samy deja atrás la medicina forense para unirse a ella.

OLVIDARTE, NUNCA. Día 23. Netflix. Una mujer casada compagina su trabajo de humorista con el de dependienta a tiempo parcial. A los contratiempos conyugales con su marido, se le suman los problemas con su padre.

BIG MOUTH. Día 23. Netflix. Temporada 8 (última). Animación.

RICK Y MORTY. Día 26. Max. Temporada 8.

ALLEGIANCE. Día 29. SkyShowtime. Temporada 2. Una policía novata dispone de seis meses para demostrar que tiene lo necesario para ser detective.

DPT. Q. Día 29. Netflix. Scott Frank, el creador de 'Gambito de dama', adapta las novelas homónimas del autor danés Jussi Adler-Olsen. El protagonista es un exdetective de Edimburgo (Matthew Goode) atormentado por la culpa después de un ataque que dejó a su compañero paralizado y a otro policía muerto. En su vuelta al trabajo, le asignan restablecer el Departamento Q, destinado a casos sin resolver.