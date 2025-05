Primero de mayo

Les puedo asegurar que con esta columna diaria no me obsesiono con agradar, porque hace años que tengo claro que gustar a todo el mundo es imposible, aunque a los humanoides... claro, ¡¡claro que nos gusta gustar!! De manera que expreso mi opinión sobre diferentes medios y formas de comunicación acerca de lo que pienso, y a veces también de lo que siento.

Hoy es jueves día 1, y celebramos el día del trabajador, y lo hacemos con un justo descanso del que gozamos muchas personas en el mundo. Si cogemos el retrovisor y lo dirigimos a épocas pretéritas... A ver, por ejemplo lo enfocamos a un día como hoy de algo más de 50 años, es decir, unos añitos antes de 1975, cuando el régimen suprimió el carácter reivindicativo del 1 de mayo y lo transformó en una jornada controlada y simbólica bajo la ideología del dictador, con quien habitualmente ya estaba prohibida la concentración de personas por las calles y por tanto estaban obligadas a quedarse en casa. O sea, que en lugar de permitir manifestaciones libres por cualquier derecho social o laboral, el Régimen organizaba lo que bautizó como la "demostración sindical".

¿Con qué mensaje nos distraía el régimen por la tarde de un día como hoy en el único canal de televisión que podía emitir por el país? Pues se televisaba en directo, desde el estadio Santiago Bernabéu, un acto político y de propaganda del régimen para legitimar su poder en el que se mostraba unidad, lealtad y orden al Estado; eso sí: disfrazado de evento cultural abierto a cualquier ideología y en el que estaba prohibido cualquier discrepancia, con una importante presencia de coros y danzas regionales, gimnastas, cuya misión era que el pueblo lo viese en casa y no se alterase. Es lo que tiene una dictadura.

Hace tres días se nos ha ido la luz y tanto las redes sociales como operadores de radio y televisión se han llenado de opiniones libres (repito: opiniones libres) algunas de ellas rellenas con insultos, han aparecido como sarpullidos en primavera nuevos expertos en energías, numerosos avisos del tipo "esto ya se veía venir" pero que jamás lo dijeron antes, reflexiones que empiezan con la expresión "dentro hilo", como advirtiendo "lean esto que me lo he currado y es importante para el futuro del país", etc...

Y sí: seguimos escuchando que antes había más libertad que ahora, porque ahora no se puede decir nada". En fin. Feliz fiesta.