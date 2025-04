Reflexiones a oscuras

Aunque parezca que ahora uno se suba a un carro al que mucha gente se ha apuntado en las últimas horas, mis amigos personales pueden dar fe que hace años que lo vengo defendiendo. Y quiero que quede clarinete: debería -perdón: debe- ser obligatorio y por ley que todos los dispositivos móviles, absolutamente todos, incorporen el chip de FM para poder escuchar la radio. Yo tengo un móvil Android que lo tiene y escucho la radio.

De hecho es que ese chip ya lo llevan todos, iPhones y androides, pero por mucho que piense ignoro la razón por el cual no lo activan. Un amigo mío siempre me dice: “Piensa mal y acertarás”. Puedo pensar en alguna razón económica, pero de momento ignoro porqué está desactivado, desde luego siempre en los iPhones, y cada vez más en los modelos androids.

Incluir de serie la aplicación de radio FM, y desde la misma buscar diferentes emisoras como en un transistor convencional, implica sí o sí que el cable de los auriculares haga de antena. Y claro: uno de los negocios de la compañía de la manzana consiste en la venta de auriculares sin cables, vía Bluetooth, donde la música se escucha muy bien (jamás como con unos audífonos con cable) pero las conversaciones, mensajes de audio o las llamadas telefónicas, me disculparán ustedes, se escuchan como un zurullo. No existe debate posible. Es así y punto. Desde la etapa en la que íbamos al colegio y uníamos dos yogures con un hilo de caña de pescar y realizábamos conversaciones de boca a oreja, entre un yogur y otro, no recuerdo sonido más similar al de una llamada via Bluetooth. Eso ocurre en los iPhones y cada vez en más Androids.

¿Por qué lo reclamo? Por un motivo más que evidente de emergencia nacional, como el del lunes. Es verdad que ha pasado una vez en la historia, pero tampoco tenemos ninguna certeza de que vuelva a repetirse.

Si un servidor tuviese tiempo libre pediría firmas para que la Unión Europea obligase a Apple, y a todas las marcas de Android, que muy mal no les va el negocio, para que todos los teléfonos que entran en Europa estuviesen obligados a activar la radio de FM. Ya que la UE consiguió que todos los iPhones llevaran el conector tipo C, por un poco más apretaría en este sentido, que tiene narices que después de gastarte casi 1000 pavos en un móvil que dicen que es el más seguro del mundo, no ofrezca esta posibilidad. Háganlo ya, caray, y dejen de amasar dinero.