Los Simpson vuelven a acertar: el gran apagón en la serie

La Península ha sufrido este lunes 28 al mediodía un apagón de la red eléctrica que ha afectado a buena parte del país, así como a zonas de Portugal y el sur de Francia.

El apagón generalizado se prolongó durante todo el día, por lo que muchas personas se vieron afectadas por la falta de energía, la interrupción o cancelación de servicios y otros inconvenientes.

A medida que iban pasando las horas, el suministro eléctrico se iba recuperando en algunas zonas, pero todavía hay personas que, por el momento, no han recuperado la electricidad en sus casas o negocios.

Teorías por redes

En medio de la incertidumbre y la falta de respuestas sobre el origen del apagón, muchos usuarios comenzaron a compartir causas y teorías conspiranoicas por redes sociales que justificaban lo sucedido.

Entre ellas, se señalaba un curioso fenómeno que involucraba, como ha pasado antes en varias ocasiones, a la serie predictora por excelencia: 'Los Simpson'.

Lo cierto es que esta serie, creada por Matt Groening en 1989, es como si usara una máquina del futuro para crear sus capítulos, ya que no es la primera vez que parece predecir algún suceso trágico y anticiparse a los acontecimientos: la candidatura de Kamala Harris en las últimas elecciones de EEUU, el incendio de la catedral de Notre-Dame, el atentado de las Torres Gemelas o la lesión de Neymar Jr en el Mundial de Brasil de 2014, entre muchas otras.

El capítulo 7

En este caso, la coincidencia ha sido en el séptimo capítulo de la temporada 35, estrenado en 2023. En este episodio, Lisa Simpson le explica a sus nietos el apagón mundial que sufrieron hace un tiempo. En las escenas se muestra cómo los estadios, los ordenadores, las redes de Internet y los edificios colapsan y todo se apaga.

Lisa explica que necesitaron volver a los métodos analógicos, como las velas, para poder sobrevivir al evento catastrófico: "Tuvimos que empezar a escribir a mano".

Dimensiones apocalípticas

El caos del capítulo muestra cierta semejanza con la situación actual en la Península: personas incomunicadas e incertidumbre sobre cuándo volverá todo a la normalidad. Sin embargo, el escenario de 'Los Simpson' se muestra de manera apocalíptica y distópica en comparación con lo sucedido.

Matt Selman, productor ejecutivo de la serie de la familia amarilla, ya ha declarado varias veces que estas coincidencias no son tal, según explicó en la revista estadounidense 'People': "Si estudias la historia y las matemáticas, sería literalmente imposible no predecir cosas". No obstante, muchos usuarios en Internet continúan sospechando de que este fenómeno sea pura casualidad.