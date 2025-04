Blanca Martínez Rodrigo: "Reivindicar a la mariliendre como protagonista me parece un acierto"

Puede que en 'Mariliendre', la nueva serie de Atresplayer producida por Los Javis y creada por Javier Ferreiro, sea más numeroso el elenco masculino (Martin Urrutia, Carlos González, Omar Ayuso, Álvaro Jurado, Mariano Peña...). Pero la gran protagonista de esta comedia musical que incluso da título a la ficción es una mujer, Meri Román, quien fuera la reina de la noche gay madrileña. La interpreta Blanca Martínez Rodrigo, que ya había despuntado con personajes secundarios, de esos que siempre captan la atención con sus escenas, en títulos como 'Todas las veces que nos enamoramos' y 'Respira'.

¿Cree que esta serie va a ayudar a entender mejor al colectivo gay?

Para mí es tan fácil entenderlo porque lo he vivido ya que mis amigos pertenecen a todo eso... Pero sí que creo que a mis amigas de Jaca, que no están tan acostumbradas, las ayudará a meterse ahí dentro también, como los que lo vivimos cada día.

Es una serie que habla mucho de secretos...

Habla de salud mental, del círculo de apoyo que tienes alrededor, de los amigos, de las relaciones con la familia, que a veces pueden ser complicadas, de saber quién eres, de si estás en el sitio correcto... Son preguntas que creo que todo el mundo se plantea en mayor o menor medida.

¿Cómo se preparó para el musical, teniendo que cantar y bailar?

Agradezco que se tiraran a la piscina al hacer una serie musical con una persona como yo, que canta fatal. El baile siempre me ha gustado, siempre he ido, y aquí era ir un poco más allá. Han hecho unas coreografías alucinantes y han tenido una santa paciencia con nosotros, porque eso era como una clase de tercero de la ESO con el baile de fin de curso. Pero la parte de las canciones al final tomaron la buena decisión de que cantase otra persona, Bea Fernández, la 'compi' de Martin en 'OT', con ese vozarrón que tiene. Yo he tenido que prepararme el 'lip sync' (sincronizar los labios con el audio de la canción) con una 'coach' vocal. Me ayudó mucho a adaptar mi boca a la canción. Tenía que cantar, porque la 'coach' me decía que si salía la voz de verdad era más creíble y creo que empastaron bien y aunque sepáis que canta Bea, cuando lo veáis sintáis la magia de que esa voz en la mía, de que soy yo elevado a algo mejor.

¿Qué fue lo que más trabajo le costó plasmar de Meri?

La Meri mariliendre que sale de fiesta la tengo más cerca porque es algo que hago en mi vida, aunque no al nivel que plasma la serie. Quizá lo más diferente para mí es el tema de las relaciones familiares. Mi padre está conmigo, me llevo muy bien con mi madre, no tengo hermanos ni sobrinos, así que encajar dentro de esa familia es donde más he tenido que buscar.

¿Le daba vértigo protagonizar una serie musical, un género no tan habitual en la ficción española?

Enfrentarme a cantar me daba verdadero terror. Pero me empeñé en hacer la serie, iba a todos los 'castings' y me hacían cantar, y aunque yo sabía que lo hacía verdaderamente mal, lo quería dar todo porque quería hacer la serie. Tuve mucho vértigo, pero me sentía muy arropada. Por María, que es la 'coach' vocal, por los Javis, por Javier Ferreiro [el creador]... Por todos. Hasta un día dije: canto yo. Y me dijeron: tampoco te vengas arriba. Los números musicales están tan integrados en lo que está pasando que incluso le diría a la gente que es más reticente a ver musicales que la vean, porque no se parece a nada de lo que yo conocía.

Martin Urrutia y Blanca Martínez Rodrigo, en 'Mariliendre' / MICHAEL OATS / ATRESMEDIA

¿Cree que la serie va a ayudar a empoderar una palabra como mariliendre, que estaba más denostada?

Es que yo no sabía que mariliendre era algo negativo en origen. Desde que llegué a Madrid yo me llamaba a mí misma mariliendre, lo llevo por bandera, y cuando voy a Jaca lo cuento. Ni me imaginaba que era algo negativo. Reivindicarla como protagonista y reivindicar el término como los maricones se apropian de la palabra, o las gordas nos apropiamos del término, me parece increíble, y un acierto.

En la presentación de la serie se comentó que habían podido aportar cosecha propia a los personajes. ¿Cuál fue la suya?

Yo entré muy dentro del cuadro. A mitad del rodaje sí que decidí soltarme y tener más momentos de improvisación, salir un poco del guion, jugar más. Yo aprendo mucho del resto del reparto y si hay una segunda temporada quiero trabajar más lo de soltarme.

¿Cuál es su número favorito de la serie?

El mío con Martin [Urrutia], el de 'Cuando tú vas' de Chenoa. Yo me tensaba un poco con los números musicales, porque tienes que atender muchas cosas a los que nunca había tenido que prestar atención en un rodaje, así que no los disfrutaba. Pero ese día en concreto, con ese número, los dos hicimos 'click'.

En la serie se habla mucho de drogas. ¿Se verán las consecuencias?

Sí. En ese momento concreto de los años 2000 estaban muy presentes porque estaban apareciendo muchas drogas nuevas y usos recreativos, pero a la larga se ve el resultado que tienen y cómo afectan a cada uno de los personajes. Verdaderamente tienen consecuencias serias.

¿Ha descubierto aspectos nuevos gracias a esta serie que le hayan impactado?

Sí. Por ejemplo me impactó muchísimo un cuarto oscuro, porque son sitios a los que no me habían dejado entrar. Aunque pertenezca a este círculo, hay sitios que no había visto nunca. En aquellos años era supercomún el GHB y drogas por el estilo, y yo no sabía ni qué era.