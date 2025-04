Carlos Sobera se ve obligado a interrumpir la cita más tensa de 'First dates': " Me pareces superagresivo..."

Al parecer 'First dates', espacio que emite Cuatro, ha agrupado en la programación de esta semana todas sus citas más tensas: mientras que el pasado martes Ismael y Rosa tuvieron uno de los encuentros más aburridos e incómodos del programa, este miércoles ha sucedido más de lo mismo, o incluso peor, entre Xiomara y Ángel.

En este caso, los comensales no han tenido tanto autocontrol como el que tuvo la pareja de solteros catalanes y, tras unos primeros comentarios desafortunados detrás de las cámaras, han tenido un duro enfrentamiento en el que, incluso, ha tenido que intervenir el presentador Carlos Sobera.

Xiomara y Ángel

Xiomara, una joven dominicana de 35 años, modelo y protagonista de vídeos de grupos musicales, llegaba a la barra del restaurante ilusionada por encontrar a su media naranja: "Busco a una persona honesta, sincera, simpática... Quiero un hombre que me cuide y que sea educado ¿Es mucho pedir?".

Por su parte, Ángel, entrenador personal un año mayor que ella, entraba algo aturdido al restaurante después de haber tenido, según explicaba, una noche loca.

Ambos no se han mostrado muy conformes con su cita, pues Xiomara no se sentía atraída por el físico de Ángel y él tampoco parecía estar a gusto: "Si la miro de cara para abajo, sí, pero de cara para arriba, no. Me fijo en el culo mucho, pero si la cara no me atrae, es difícil que tenga interés en una persona".

Comentarios desafortunados

Poco después, Ángel le ha cuestionado la autenticidad del azul de sus ojos y, por si fuera poco, la de sus pechos: "Son naturales?".

Xiomara, que cada vez sentía la cita más insoportable, no ha podido evitar responder al programa en cuanto a los comentarios del soltero: "En la vida me había pasado que de entrada una persona sea imposible de llevar, que sea tan maleducada y que tenga tantos malos modos. Es un capullo total".

El estallido de la cita

La tensión de la cita ha estallado cuando Ángel ha vuelto a lanzarle un comentario sobre su escote: "Te has puesto un escote muy llamativo. Es complicado para mí". Ha sido en este momento cuando Xiomara ha explotado: "Se te ve un poco confundido. Escuchándote a ti no creo que me vayas a gustar. Es un poco ridícula esta cita, no me parece. Se trata de hablar de amor, pero has venido con una actitud irrespetuosa. Me pareces superagresivo y creo que no eres Brad Pitt".

Acto seguido, la dominicana ha hecho referencia al acné del chico, un comentario que ha provocado que la discusión subiera de tono también por parte de Ángel: "Si eres maleducada, lo eres. Te faltan valores".

La intervención de Sobera

Al ver lo que estaba sucediendo, Carlos Sobera se ha visto obligado a intervenir en la discusión. Después de escuchar ambas partes, ha decidido que lo mejor era que la pareja de solteros se marchara. Al ver que ninguno cesaba en la discusión, Sobera ha repetido que lo mejor era que abandonaran la cita por separado, pues era evidente que era una relación imposible.

La pareja de solteros ha seguido al presentador hasta la puerta y Xiomara se ha marchado sin ni siquiera despedirse. El equipo del programa se encontraba atónito ante lo sucedido y Sobera ha aclarado a sus compañeros que "se han tratado a cara de perro y muy desagradablemente y se han ido a disgusto".