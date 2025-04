El Estudio General de Medios, comúnmente conocido como el EGM, es una encuesta que refleja las diferentes audiencias y hábitos de consumo de buena parte de medios de comunicación del país. El más conocido es el dedicado a la radio, porque es el que de manera inmediata facilita sus resultados y genera más titulares y más brocha gorda de cara a llamar la atención de los consumidores de medios. Pero también se realizan preguntas sobre televisión, prensa escrita y digital, webs, revistas, productos y por ejemplo vallas de publicidad.

El organismo que controla y publicita posteriormente estas encuestas se llama AIMC, Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. Se realizan entrevistas telefónicas durante prácticamente todo el año y los resultados se dan a conocer en tres fechas: el pasado martes 22 de abril, así como los próximos miércoles 2 de julio y 10 de diciembre.

En ocasiones, aunque no siempre, de dichos resultados se deciden nuevos programas que comportan incorporaciones, fichajes sonados, etc... y por tanto la desaparición de otros, con lo que una buena parte de profesionales como guionistas, productores y/o colaboradores varios (es decir, un montón de autónomos) empiezan o dejan de cobrar su participación en estos espacios.

¿Están todas las emisoras en el EGM? No. Tan sólo las que lo desean y sin duda lo pagan. Recuerdo que en su día el que fuera director general de RTVE, José Antonio Sánchez, anunció que había dado las órdenes oportunas para que Radio Nacional de España causara baja en las encuestas del EGM. ¿Por qué lo hizo? Porque entendió, según su criterio, que los bajos resultados de los encuestas anteriores no se correspondían a la realidad que según él merecían tener todas las emisoras de Radio Nacional. O sea, que como no me dan bola me llevo el Scatergory. Y sí. Esto ocurrió en el año 2003 y Radio Nacional desapareció del EGM. Meses más tarde, volvió.

Tras cada resultado, las emisoras efectúan titulares triunfalistas similares a los que realizan los partidos políticos tras una jornada electoral en el que todas ganan, aunque la realidad explique lo contrario. Históricamente, el llamado EGM bueno, es el del próximo 10 de julio donde todas suman. Lo comprobarán. ¡Ah! las encuestas se realizan a partir de los mayores de 15 años; razón obvia que explica porqué la radio generalista ha abandonado los programas infantiles. Una pena.