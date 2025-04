Martin Urrutia, de 'OT' a la serie de Los Javis: "Parezco tímido, pero soy fuego puro. Por eso no me ha costado hacer las escenas sexuales"

El estreno de 'Mariliendre', la nueva serie de Atresplayer producida por Los Javis, supone el debut como protagonista de Martin Urrutia, uno de los cantantes más populares de la última hornada de 'triunfitos'. A sus 20 años, el artista vasco que encontró el amor en el famoso 'talent' musical junto a su compañero Juanjo se ha convertido en un referente LGTBI para los jóvenes de su generación. "Lo vivo con naturalidad. No siento que tenga que dar ningún discurso diario, pero cuando hay que dar un paso al frente o tomar partido más activamente, lo hago", dice. Aunque la serie llega a la plataforma Atresplayer este domingo 27 de abril, este jueves se proyectan los dos primeros episodios en varios cines.

¿Le dio más seguridad debutar en una serie musical?

Absolutamente. El hecho de que fuera una serie musical, que tuviera tan presente el cuerpo, el baile, la voz cantada, era mi zona de confort y sabía que podía lucirme mucho. El nervio de enfrentarme a unas primeras escenas con texto y a un personaje bastante principal se pudo compensar con que me sentía muy cómodo en otros aspectos. Eso me hizo confiar más en mí, relajarme. Si hubiera sido un proyecto solo de texto podría haberse hecho más bola... o no.

Incluso así, ¿le costó soltarse?

Sí, el inicio del rodaje lo viví muy disociado y un poco en automático, sin salirme mucho del texto. Luego me di cuenta de que la serie tenía mucho de improvisación dentro del guion, evidentemente, de diversión, de escuchar mucho al entorno y a la gente, de poder sentirse libre dentro del guion. Me costó pillarlo porque tenía miedo y mucho prejuicio sobre mi yo actor. A mitad del rodaje ya me permití hacer ese 'click' y sentirme más libre.

¿Fue con la canción 'Cuando tú vas', que canta con Blanca Martínez Rodrigo, la protagonista?

Ese fue uno de los días en los que iba ya cambiando el chip. Ese día hubo mucho baile, mucha canción, y pude dar todo de mí. Eso me hizo crecerme en lo interpretativo, porque ligar escenas musicales en las que me suelto al cien por cien con otras de texto me vino muy bien para estar muy metido en la interpretación. Yo creo que conecto mucho con mi emoción cuando bailo y cuando canto.

Dice que 'Mariliendre' tuvo mucho de improvisación. ¿Qué le ha aportado Martin a Jere, su personaje?

Esa inocencia tan natural de que Jere conoce Madrid por primera vez en la ficción y a mí también me pasaba lo mismo después de haber vivido siempre en Getxo, en Bilbao. Jere canta y baila y eso ha venido de las ganas que yo tenía de hacer un musical, de dar libertad absoluta a mi cuerpo y a mi voz, algo que se ha plasmado en el personaje. En los momentos de grupo Jere es un poco la calma, pero en las coreografías y las canciones es el más explosivo.

¿Conocía el significado de la palabra mariliendre?

No. Cuando leí el guion no sabía lo que era. En el rodaje aprendí su significado y la importancia que tenía que fuera el foco de la serie, porque no se había tratado nunca así el papel de la mariliendre.

De hecho, es una palabra con un carácter un tanto peyorativo al que la serie le ha dado la vuelta.

En la comunidad LGTBI, como siempre, damos un poco la vuelta a los términos ofensivos para apropiarnos de ellos. Pasa con mariliendre, pero también con marica o maricón.

¿Ha tenido sus propias mariliendres?

Sí. Siempre he tenido muchas amigas, pero es verdad que el papel de mariliendre es muy concreto y no todas las amigas lo tienen. Yo sí que tengo alguna muy clara que me venía a la cabeza.

¿Cómo llevó quitarse el bigote para los 'flashbacks' de la serie?

Salgo sin bigote cuando hago de Jere de 16 años. Lo llevé bien porque me crece en una semana, pero es verdad que me veía muy raro sin bigote. Igual es mi seña, pero no quiero depender de un bigote. También puedo ser Martin sin él y ser igual de válido, que parece que si me lo quito como que pierdo fuerza...

Blanca Martínez Rodrigo, la protagonista de 'Mariliendre', ha confesado que en la serie no canta ella. Lo hace su compañera de 'OT' Bea. ¿La propuso usted o tenían claro que iba a ser ella?

El proceso de búsqueda de la voz de Blanca fue muy largo. Valoraron mil opciones, incluso hacer la voz de Blanca con un poco de autotune o una IA, hasta que llegaron a la conclusión de que Bea tenía una voz que podía encajar y dieron en el clavo.

¿Le hizo especial ilusión que fuera ella?

¡Sí! Podía hablar con una compañera de 'OT' de esta serie en la que estamos los dos.

¿Considera que entrar en 'OT' fue la mejor decisión que ha tomado en su vida?

No sé si fue la mejor decisión de mi vida, pero sí que es algo que tenía que hacer, algo que tenía que pasar en mi vida artística y personal. Para mí era una meta, un sueño, y me veía muy capaz de entrar. Dentro fue increíble porque pude estar durante todo el programa, conocí a una persona de la que me enamoré y con la que estoy actualmente, hice un montón de amigos, aprendí muchísimo profesionalmente, cogí tablas en el escenario y me ha dado una repercusión enorme. Aunque hay días que recuerdo cómo era mi vida como anónimo y también la veo bonita.

¿Ha pensado dónde estaría si no hubiera entrado en la Academia?

Estaría estudiando arte dramático en Bilbao, en casa de mis padres, con mis hermanos, tranquilamente, que también estaba muy feliz. Pero no era una opción. Yo tenía el pálpito de que mi vida iba a cambiar y así ha sido.

Martin Urrutia y Blanca Martínez Rodrigo, en 'Mariliendre' / MICHAEL OATS / ATRESMEDIA

¿Ha dejado aparcado el lanzamiento de su disco por 'Mariliendre'?

Sí. No me vi capaz de empezar a hacer un disco con todo lo que conlleva estar en el estudio, componer, tener reuniones sobre el proyecto visual, musical, sonoro... Hay mucho trabajo detrás de un disco, mucho tiempo, y no me vi capaz de compaginarlo con el rodaje, que era pesado, y con la gira de 'OT' en su momento.

¿Tiene ya fecha para el lanzamiento del disco?

Para finales de año o principios del siguiente. Pero también dando prioridad a estar seguro de lo que quiero sacar, de hacer un proyecto con el que esté tranquilo. No lo voy a sacar por prisas ni por presión.

¿Qué tipo de música tendrá?

Tengo muchas maquetas y estamos cuadrando quién lo va a producir y el sonido. He sacado dos canciones, una de ellas una colaboración que produjo Hidrogenesse, que estarán bastante presentes en el proyecto. También saqué 'Rompeolas', mi primer 'single', que salió con bastante más prisa. Creo que todo va a tener un color parecido, no va a ser nada superinesperado de mí.

Martin Urrutia, cantante y actor, en su paso por 'OT'. / AMAZON PRIME VIDEO

Sacó una canción con su pareja, Juanjo. ¿Habrá alguna colaboración más?

En principio no está previsto. Sacamos 'El destello' y 'El destello remix' juntos y quedó muy bonita. Sería muy guay poder hacer algo juntos otra vez, porque nuestras voces se compenetran bien, pero él está ahora muy a 'full' con su proyecto y yo con el mío.

'Mariliendre' tiene algunas escenas más subidas de tono. ¿Le ha costado hacerlas, al ser su primer gran proyecto?

Yo parezco tímido, pero no lo soy. Puede que de primeras muestre una personalidad como más calmada, tranquila, que hablo más bajito, pero por dentro soy fuego puro y muy pasional. Solo hace falta conocerme un poco para verlo. Por eso no me han costado mucho. De hecho, me ha emocionado hacer esas escenas un poco subidas de tono, con drogas, sexuales, para ponerme retos interpretativos. Tuvimos una 'coach' de intimidad que nos ayudó mucho, así que he estado supercómodo, muy cuidado y protegido. Lo he vivido como cualquier otra escena.