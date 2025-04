Un soltero de Barcelona protagoniza una de las peores citas de 'First dates': "Estaba deseando que acabara la cena"

El programa 'First dates' de Cuatro ha vuelto a abrir sus puertas tras la Semana Santa a nuevos comensales preparados -o no- para encontrar el amor en una mesa de restaurante.

Los espectadores y el equipo del programa ya están acostumbrados a que algunos de los encuentros sean algo incómodos o que las parejas no acaben de entenderse durante la cena. Es por ello por lo que no parecen sorprendidos cuando, tras las vacaciones, una de las parejas ha protagonizado un momento tenso.

Ismael y Rosa

A pesar de que algunas citas parecen empezar con mal pie y luego la cosa mejora, hay muchas otras que, desde el momento en el que se conocen, ya se sabe que no van a llegar a ningún lado. Este es el caso de Ismael, un taxista barcelonés de 56 años, y Rosa, una operaria de fábrica de Badalona de su misma edad.

Ismael, desde un primer momento, se mostró muy sincero: "La falsedad no me gusta". El taxista venía con la idea de encontrar a alguien "con los pies en la tierra" y decía que no le gustaba no comportarse como es adecuado a su edad: "Es patético", aseguraba.

Desamor a primera vista

El soltero no iba a perder el tiempo: mientras Rosa le daba dos besos al presentador del programa, Carlos Sobera, Ismael ya sentenciaba: "Demasiado mayor mara mí".

Incluso llegó a quejarse de que, en su primer contacto, al darse dos besos con ella, no notó ningún olor: "Como buen tauro, soy de olores".

Lo cierto es que Ismael no era el único disconforme con su cita. Rosa, en ese momento, revelaba al equipo que, físicamente, Ismael no era su tipo. A ella le gustaban diferentes: "altos, que se cuiden y un poco más jóvenes".

Una vez en la mesa

Nada más empezar la conversación, ya podían notarse sus diferencias. Rosa aseguraba que no le gustaba la profesión de Ismael: "Mi padre ha sido taxista, sé de qué va. Nunca están en casa y siempre en horario nocturno".

La cita empeoró al intercambiar opiniones sobre cómo entendían ambos una relación. Mientras que Ismael venía a conocer a alguien decidido, Rosa aseguraba que no quería una relación seria.

Ella no pretendía vivir con nadie, simplemente, quería encontrar a una persona que le complementara, pero continuar viajando sola. "Para ligar me voy a una discoteca", decía.

Ismael se quedó congelado al escuchar la idea de Rosa: "Si no quieres convivir con nadie, quieres viajar sola... pues ¡quédate sola! ¿A que vienes aquí?", se preguntaba.

Captura de pantalla de Ismael y Rosa en la mesa de 'First dates'. / Mediaset

El ansiado final

El taxista aguantó toda la cena, pero reveló al programa que, cuando no se encuentra a gusto con alguien, se le nota mucho, y que "estaba deseando que acabara la cena".

La pareja, como era de esperar por sus múltiples diferencias durante el encuentro, rechazó tener una segunda cita al ser preguntados al final del episodio: Rosa aseguró que no había habido química entre ellos, mientras que Ismael justificaba su rechazo diciendo que no había visto a la soltera receptiva para tener una relación en ningún momento".