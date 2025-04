Un 'selfie' con el Papa

Pues yo no. No tengo una foto con el Papa Francisco, con lo cual no la puedo publicar algo que no se ha realizado. ¡¡Qué rabia!! Porque no me negarán que desde que existen las redes sociales transparentamos una absurda fiebre de publicar una foto junto a la persona fallecida. ¿Exactamente cual es el mensaje que pretendemos comunicar? ¿Que quien se ha ido y nosotros éramos íntimos?

¿Que estuvimos con el muerto? Sí, pero cuándo: ¿de casualidad, una vez en la vida si nos lo encontramos por la calle?; ¿durante muchos meses en los que trabajamos en un proyecto común? No creo que el del Papa Francisco sea ninguno de los dos casos. En cualquier caso es una moda: publicar la foto con el finado y cuatro frases amables de recuerdo.

Y como un servidor no tenía la foto se la pedí a Chat GPT (porque claro, como es tan bueno y tan magnífico…) con una orden concreta en la que le escribí: “quiero una fotografía estilo 'selfie' con el Papa Francisco, teniendo de fondo el Vaticano, y sin retoque alguno”. Le envié la mía y me devolvió la fotografía que encabeza este artículo. Como decía el gran Quique Guasch en 'Estudio Estadio' cuando mostraba una jugada polémica, “juzguen ustedes mismos”. En fin.

Dos cositas para acabar. Ha habido dos temas que he tratado en esta columna en 2025 lógicamente referidos a términos de comunicación. Por una parte, los cien actos que Pedro Sánchez prometió realizar durante este año con motivo del cincuentenario de la democracia en España; de momento lleva uno y ya advertí en su momento que tenía mal promedio para completar los cien actos. Vas tarde, Pedro.

En segundo lugar, la bravuconada que la Unión Europea anunció a finales de marzo (es que no ha pasado ni un mes) como recomendación para que la ciudadanía comunitaria tuviese a mano el famoso kit de supervivencia. ¿Qué pasa con el kit? Lo debemos seguir teniendo disponible a todas horas para evitar una guerra que parecía estar a la vuelta de la esquina? ¿Quién lo articuló y quién dio el visto bueno para que se anunciara? ¿Hola? Sin duda, fue una lamentable manera de asustar a la población y que hasta el momento ningún responsable del organismo ha tenido el santo valor de comunicar desde un atril (o de forma más cobarde, emitiendo una nota de prensa) para abandonar el famoso kit. Es que el término “reputación” cuenta, y mucho. ¿Lo sabrá la UE?