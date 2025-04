Adiós, Francisco

"Con profundo dolor debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7'35 horas de la mañana el obispo de Roma Francisco ha vuelto a la casa del Padre. Su vida entera ha estado dedicada al servicio del Señor y de la iglesia".

Con estas palabras el Cardenal Kevin Joseph Farrell hizo oficial una noticia que resultaba previsible pero no de manera tan inmediata, por cuanto el mismo domingo había departido personalmente con el vicepresidente de los EEUU. ¿Cuando tendremos al nuevo? En principio lo conoceremos en menos de 20 días... y aunque en 1.268 el proceso para elegir Papa duró tres años, los últimos cinco Sumos Pontífices han tardado entre dos y tres días en conocerse tras el adiós del anterior.

Sospecho que en breve veremos a las primeras caras y voces de informativos de televisión y de radio en platós y estudios improvisados en el Vaticano. Parece de obligado cumplimiento que las estrellas estén físicamente donde pasan las cosas, por encima de la calidad de la información, pues en los últimos grandes sucesos se da por hecho que "hay que estar allí".

Algún/a periodista que estuvo tras la erupción del volcán en la isla de la Palma en 2021, o en las inundaciones en Valencia en 2024 me ha asegurado que es "se trata sólo de puro márqueting" y que "algunos van más porque la competencia vea que también estoy que por interés informativo". Pues nada. Esperaremos a que haya fumata blanca.

Ayer en el 3/24 vi opinar a Sor Lucía Caram como improvisada portavoz del papado. Ella también lo hizo en el programa "En boca de todos" de Cuatro. El espacio de Nacho Abad contó con la opinión de Esperanza Aguirre, ex-presidenta de la Comunidad de Madrid, quien aseguró que "la iglesia católica tiene un problema de vocaciones, de sacerdotes y de personas dedicadas a la religión". Sinceramente no entendí nada. Por suerte, al final habló claro: "Yo era una gran admiradora de Benedicto XVI, y sinceramente no he sido una gran fan de este Papa". En Telecinco tuvimos la suerte de que no le pidieran opinión a Montoya sobre el Papa.

En un planeta que supera los 8.000 millones de habitantes existe una comunidad de 1.400 millones de católicos, además de seguidores de religiones como el judaísmo, el hinduismo, el islam, el budismo y algunas otras que nos quedan lejos de nuestra visión diaria en la que el adiós de Francisco ha dejado a poca gente indiferente. DEP